Buena parte de los priistas sólo miran lo que está ocurriendo en su partido. Sus razones tienen para cruzarse de brazos y contemplar cómo se destrozan Alejandro Alito Moreno y Ulises Ruiz.

—A ver hasta dónde llegan…—, se dicen.

De las figuras de antaño – de los ex presidentes del partido, por ejemplo-, ni su voz se escucha. Apenas las de dos mujeres en activo en el Congreso: la senadora Beatriz Paredes y la diputada Dulce María Sauri.

Los demás, “con el radio apagado, no transmiten”, apuntan con sorna. En el fondo de su actitud está —como en la de muchos militantes— el desprecio por su dirigente actual: Alito que sólo escucha al ex gobernador oaxaqueño José Murat, actual presidente de la Fundación Colosio y “cerebro” detrás del trono; y a su operador incondicional Rubén Moreira, recién electo coordinador de los diputados del tricolor.

Y por lo que toca a quien exige salida, el ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz, otro tanto. Su figura no es precisamente la de un dechado de moralidad. Es más bien la de un alquimista, por no decir que la de un operador de marras. No cuenta con el respeto de sus compañeros.

Por ello, al ver las escenas de lo ocurrido el martes en la sede del PRI nacional –estampas que parecían sacadas del “halconazo” del 10 de junio de 1971-, entre los propios priistas describieran lo ocurrido como un “halconazo oaxaqueño”, a fin de cuentas a cual más de los dos lados se manejan por igual.

¿Qué si va a caer Alito? Difícilmente. Quienes demandan abiertamente su salida no cuentan con autoridad. Algunos de quienes pudieran ser, se han descartado o no alcanzan las simpatías y los apoyos requeridos.

El único que por ahora pudiera tener oportunidad de lograr los consensos para dirigir al PRI es el senador Miguel Ángel Osorio Chong. El propio hidalguense, apoyado por Claudia Ruiz Massieu, ha manifestado su interés. Pero se ve difícil que la cúpula de poder actual le abra el espacio.

Sólo circunstancias extraordinarias podrían propiciar el derrumbe del liderazgo actual, consideran los propios priistas que han dado batallas políticas dentro y fuera del partido por muchos años. ¿Sería ésta una de ellas? Hay quienes así lo piensan.

Ulises y sus seguidores, evidentemente. Pero quienes en verdad tienen peso entre la militancia en estos momentos –los mexiquenses, por ejemplo- escrutan, miden las reacciones de ambos bandos en este conflicto que todavía ayer mantenía cerradas las instalaciones del PRI en espera de la renuncia de Alito. A ver hasta dónde llegan…, se repiten.

GEMAS: Obsequio del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira: “No hay una fractura en el PRI, los 71 diputados electos estamos con nuestra dirigencia y los 32 comités directivos estatales, más los sectores de organizaciones estamos con nuestra dirigencia, con Alejandro Moreno y Carolina Viggiano”.

POR MARTHA ANAYA

