Una cosa quedó clara ayer en la mañanera: Sí hay desabasto de medicamentos.

El reconocimiento provino del propio Andrés Manuel López Obrador Presidente de la República. Y valga subrayarlo por tanto que se ha negado, desde su gobierno, la falta de medicamentos en el país; particularmente de oncológicos.

Cuántas veces no han salido sus funcionarios a negar lo que tantos hemos visto y padecido al ir a los hospitales y a las farmacias a buscar las sustancias requeridas, como el Metotrexato (medicamento, por cierto, que no sólo se utiliza para tratar a niños con cáncer; sirve también para casos de artritis en jóvenes y adultos).

-No lo tenemos… No hay en existencia…El laboratorio no lo está produciendo…

Las respuestas han sido en este tenor desde hace más de un año, casi dos, en cuanto lugar buscábamos –y seguimos buscando-, mientras nuestros ínclitos funcionarios de salud sostienen lo contrario y elucubran conspiraciones golpistas en nuestras protestas.

Por eso, valga al menos como un respiro, el reconocimiento abierto y claro de que no se tienen ciertos medicamentos (por cierto, cada vez son más y de distinta índole) porque no han logrado conseguirlos.

El Gobierno federal, recordemos, cerró en 2019 la línea de producción de Pisa, la única empresa con capacidad para abastecer el grueso del mercado nacional de medicamento oncológico infantil. Se tomó esa medida sin asegurarse antes de que existía un fabricante en México, o en otra parte del mundo, con capacidad para suplir el abasto.

La prioridad fue “romper con el monopolio que imperaba en la compra de medicamentos”.

López Obrador lo comentó de nuevo ayer. Y según declaró, les llevó mucho tiempo romper ese monopolio porque tuvieron que enfrentar múltiples obstáculos e intereses, pero “ya estamos a punto de lograrlo”.

¿Cómo? Con las compras en el extranjero (que no terminan de llegar).Según adelantó, la semana próxima ya se tendrán todos los fármacos requeridos y van a poder tener un informe general de todo.

Pero entre que son peras o son manzanas, la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C. convocó hoy nuevamente a la ciudadanía a participar “de la forma que crean conveniente” en una manifestación en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a partir de las 9 de la mañana.

No queremos medicamento a cuentagotas. No vamos a detenernos hasta estar seguros de que el tratamiento que recomiende nuestro médico especialista se encuentra disponible en las farmacias de las instituciones en donde se nos atiende, advierten.

LO VIMOS VENIR.- En Puebla ya la habían sufrido a principios de año por la falta de medicamentos contra el cáncer. Confiaron en el Insabi y les falló. Un problema “con el operador logístico”, se justificaron entonces las autoridades de Salud.

Así que Miguel Barbosa tomó previsiones: “Vimos venir este escenario (el retraso en la compra consolidada del Insabi) y antes de que pudiéramos tener problemas, decidimos como gobierno del Estado adquirir los medicamentos. Hicimos un contrato abierto de compras de medicinas de 2 mil millones de pesos y por eso en Puebla no hay desabasto en el sistema de Salud…"

GEMAS: Obsequio de la diputada María de los Ángeles Huerta (Morena): “Es el momento menos pertinente para tratar de molestar a nuestro extraordinario funcionario, el doctor Hugo López Gatell”.

