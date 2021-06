Mentiras en el ambiente

¡—Increíble! ¡Increíble!—, repetía Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), al aludir a las declaraciones de Mario Delgado.

¿Con qué salió esta vez el dirigente nacional de Morena en un evento capitalino el domingo en la Cuauhtémoc (la alcaldía, sede de los poderes, que perdió este 6 de junio la morenista-bejaranista Dolores Padierna)?

Pues con la novedad de que ­—según sus dichos—, el INE ahora estaría “obstaculizando” la Consulta Popular contra los expresidentes que se realizará el 1 de agosto.

“Están claramente obstaculizando este ejercicio… Van a comenzar la promoción de la Consulta hasta el 15 de julio porque no quieren que la gente se entere… Dicen que no tienen dinero, ahí está el tiempo que tienen oficial; no les cuesta, es nada más cuestión que decidan promover desde ahora la participación del pueblo de México”, soltó en pleno mitin.

¿Y qué le respondió Córdova a ese “exmiembro de esta Cámara de Diputados que dejó la legislatura” acerca de que el INE no quiere promover la Consulta? Pues que no sea mentiroso.

Y recordó cuál fue el proceso que siguió en el Congreso la convocatoria, hasta el decreto del 19 de noviembre de 2020, en el que se establece que la Convocatoria de Consulta Popular (y la propaganda gubernamental al respecto) entrará en vigor el jueves 15 de julio de 2021.

El INE —refutó también—, no fijó esta fecha. La fijó el Congreso.

“Así que estamos ante un contexto que, ojalá y no sea como se intentó durante el proceso electoral pasado, de descalificación del árbitro”, advirtió el consejero presidente.

—Es la primera vez que vamos a tener una consulta en serio en este país—, apuntó con una buena dosis de jiribilla (tras sus palabras estaba, sin duda, la consulta patito de la cancelación del aeropuerto).

Lorenzo Córdova garantizó entonces: el INE le va a cumplir a la ciudadanía a pesar de que hay intentos de descalificación de su trabajo. Así hemos trabajado lamentablemente y probablemente seguiremos trabajando así; pero es importante que las cosas se sepan porque hay muchas mentiras en el ambiente. Consulta va a haber y va a ser exitosa, aseguró.

•••

FALTAN MÁS CAMBIOS.- Ayer se concretó la salida de Florencia Serranía de la dirección del Metro y su sustitución por Guillermo Calderón Aguilera, un cuadro que goza de prestigio y respeto en lo suyo.

Falta, entre otros —al menos así lo espera—, el que se hará cargo del manejo político en el territorio. Ese alguien que conoce como pocos las entrañas de la capital, que sabe movilizar las fuerzas políticas de la izquierda, que sabe cómo contener a los morenistas “desleales” y que ayudó a Claudia Sheinbaum a ganar el gobierno de la ciudad.

•••

GEMAS: Obsequio de Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda: “El Presidente (López Obrador), en el fondo, piensa en clientela electoral antes que otra cosa”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

DZA