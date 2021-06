Marca tu abdomen de manera fácil y rápida

Hoy hablaremos de una novedad que llegó a @CBIMEDICALSPA algo que en lo personal me tiene fascinada y además les quiero contar de algo que he venido preparando con todo el amor desde hace muchos meses para ustedes mis lectores del Heraldo y para mi #ArAfamilia bella que son mis fieles y hermosos seguidores y es el lanzamiento de mi aplicación así que juntos podremos disfrutar del verano que ya se acerca.

Queridos lectores por fin llegó nuestro encuentro de Junio, yo feliz de compartir con ustedes como siempre y más con tantas buena noticias que hoy les traigo.

Para comenzar les cuento que durante un largo tiempo estuve planeando un proyecto del cual me siento muy orgullosa, me rodeé de un gran equipo y por fin el pasado 11 de junio vio la luz y me refiero al lanzamiento oficial de mi aplicación “Aracely Arámbula” la pueden descargar en el link que les dejo en la bio de mi perfil, así que los invito a hacer la descarga desde sus dispositivos y ahí podrán disfrutar de contenido exclusivo, personajes, rutinas, maquillaje, personalidades y muchas más sorpresas que con mucho entusiasmo estoy creando para ustedes.

Otra novedad que hoy les comparto es que a CBi Medical Spa acaba de llegar un aparato maravilloso con tecnología HIFEM y con el una nueva oportunidad para sentirnos bien y tonificar el cuerpo, ahora les cuento un poquito de este tipo de tecnología.

¿Qué es la tecnología HIFEM?

(Energía electromagnética focalizada de alta intensidad.) Los aparatos con tecnología HIFEM están revolucionando los procedimientos de reafirmación corporal ya que emplean energía electromagnética focalizada de alta intensidad, su funcionamiento se basa en contracciones musculares supra máximas inducidas mediante pulsos electromagnéticos.

Al exponer el músculo a este tipo de contracciones el tejido se ve forzado a adaptarse a tal condición. Con esta técnica se logra una contracción de la zona a trabajar o remodelar de 30 mil veces en solo 30 minutos. Estas contracciones se llaman supra máximas porque sin hacer descansar al músculo logramos que siga contrayéndose a gran velocidad.

¿Cómo funciona?

Durante 30 minutos (por zona) la maquina provocara contracciones repetitivas y esto fortalecerá la musculatura interna, la onda electromagnética penetra hasta 7cm de profundidad y estimulará el músculo produciendo hipertrofia.

¿Qué resultado puedo obtener con las sesiones de este aparato con tecnología HIFEM?

Los resultados son visibles a partir de la cuarta sesión, el músculo tendrá un volumen y una densidad mayor. El área tratada lucirá tonificada y firme. Después de cumplir con tu paquete de sesiones se recomienda una sesión al año para mantener y por supuesto

seguir con tu rutina diaria en el gimnasio.

¿A quién va dirigido?

A pacientes que están en buena forma pero con o 3 o 4 kilos de más, o que están en su peso pero no consiguen los resultados deseados con la dieta y el gimnasio. No se recomienda a personas con obesidad ya que la onda electromagnética no alcanzaría a llegar al músculo.

El tratamiento es fácil, rápido e indoloro, no hay contraindicaciones, en pocas sesiones estarás disfrutando de los resultados, no olviden que siempre es muy importante hidratarnos y tomar suficiente agua; así que una de las recomendaciones después de cada

sesión es mantenerse hidratado.

Este y muchos otros tratamientos los pueden conseguir a los mejores precios y en las mejores manos en CBi Medical Spa. Bueno después de esta recomendación solo puedo decirles que yo ya estoy más que lista para este verano, ahora si a a disfrutar las vacaciones escolares, el calor de esta estación, el trabajo, y ya próximamente viene la gira de teatro así que estén al pendiente de mis redes para que sepan donde nos encontraremos.

Amigos me despido por hoy pero no olviden que siempre los leo en mis redes y tomo en cuenta sus comentarios y opiniones. ¡Síganme!

POR ARACELY ARÁMBULA

