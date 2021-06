¿Pusieron dosis de vacuna contra COVID incompletas?

¿Se pueden obtener hasta seis o siete dosis dependiendo la aguja?

¿Se pueden obtener hasta seis o siete dosis de la vacuna de Pfizer contra COVID-19, dependiendo la aguja que se utilice? La secretaria de Salud de la CDMX Oliva López Arellano, dice categórica que siete, pero un oficio firmado por el secretario de Hacienda dice que seis, Cofepris dice que seis, la ciencia, hasta ahora, recomienda seis.

“De la vacuna de Pfizer, el estándar son seis dosis, pero con ‘agujas ahorradoras’ de bajo espacio muerto, es posible sacar una séptima dosis. Ahora el problema es que estás ‘agujas ahorradoras’ están escasas en el mercado, sólo la Secretaría de Salud y las instituciones de salud en la ciudad recibimos 257mil ‘agujas ahorradoras’”, me dijo hace un par de días la secretaria de Salud capitalina.

¿Es cierto o no lo que dice? Porque hay miles de capitalinos –por lo menos 257 mil- que recibieron vacuna de Pfizer y ahora tienen dudas sobre si les pusieron la dosis correcta o no. Mala cosa, cuando la vacunación avanza y toma un mejor ritmo, entramparnos en una conversación sobre si las dosis se han o no aplicado adecuadamente.

***

“La vacuna de Pfizer estaba diseñada en un inicio para viales (frasquitos) de cinco dosis. Una vez hechas las diluciones -son dosis de .3 mililitros-, se observó que se podría obtener una sexta dosis.

“Repito, se podría obtener una sexta dosis a partir de utilizar estas ‘agujas ahorradoras’. La FDA, con la autorización de Pfizer, cambió el esquema para que quien tenga ‘jeringas ahorradoras’ pueda sacar una sexta dosis y el frasco de la vacuna viene tipificada como frascos de seis dosis en las cuales cada una de las dosis es de .3 mililitros (…), así está en la página del Centro de Control de Enfermedades de los EU, y así lo recomienda la Unión Europea.

“Se debe buscar, a través de ‘agujas ahorradoras’, obtener una sexta dosis. Sin embargo, cuando se hace la dilución y quiero ser aquí muy cauto con lo que digo, cuando tú haces una dilución que no está automatizada con un robot, cualquier gotita que le pongas de más o de menos interviene la difusión.

“De ahí se dieron cuenta en algunos lugares del mundo que si hacías un acto heroico podrías incluso exprimir una séptima dosis, pero esto ha sido ya desaconsejado en muchos lugares.

“Las dosis estuvieron pensadas siempre para cinco viales. Pero a través del uso de ‘agujas ahorradoras’ se puede la sexta.

“Es falso decir que se pueden obtener siete. No es lo que está estipulado en las guías ni tampoco en la norma técnica que tenemos en México”, me dijo ayer en la radio, en MVS Noticias, el doctor Xavier Tello, experto analista en políticas de salud.

¿Mintió la secretaria López Arellano? ¿Se aplicaron dosis incorrectas a miles de capitalinos? ¿Cómo saberlo?

***

Un oficio firmado por Arturo Herrera, secretario de Hacienda, el primero de febrero de este año, dice a propósito de las charolas con 195 viales que “antes de la actualización regulatoria de cada vial se obtenían cinco dosis. Después de la actualización regulatoria se obtienen seis dosis. La actualización regulatoria corresponde a una modificación a la condición de registro y fue presentada Cofepris el 21 de enero de 2021”

Es decir, eran cinco, pueden ser seis, pero jamás siete.

