En busca de conjuras en EEUU

Mientras el gobierno de Estados Unidos parece en vísperas de reconocer formalmente que los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) son una realidad, aunque siga ignorante de sus orígenes y lo que son, EEUU parecen envueltos en teorías conspiratorias más dañinas y menos divertidas.

Por lo pronto, y mientras muchos estadounidenses están a la espera de un reporte sobre los ahora llamados "Fenómenos Aéreos sin Identificación", otros reiteran su fe en las denuncias sobre fraude en los comicios de noviembre pasado, la posibilidad de que el presidente Donald Trump sea reinstalado el próximo agosto en un golpe militar y en una teoría que pone a prominentes demócratas como integrantes de un gran circulo de pedofilia con base en Washington.

De acuerdo con reportes consignados en la prensa estadounidense, el expresidente Trump y algunos de sus partidarios le cuentan a quienes quieran escucharlos que el exmandatario será "reinstalado" como Presidente en agosto próximo, en una maniobra reminiscente del reciente golpe militar en Myanmar.

"Ya hace meses que los foros en línea de grupos como QAnon festinan la asonada militar en Myanmar y adelantan la sugerencia de que algo similar debería ocurrir en Estados Unidos", anotó el portal informativo Mediaite.

Hace dos días la famosa reportera Maggie Haberman, de The New York Times, consignó que Trump "ha estado diciendo a varias personas con las que está en contacto que espera que lo reinstalen en agosto", aunque según el mismo medio la propia periodista advirtió entre paréntesis que "(no, así no es como funciona, sino simplemente compartiendo la información)."

Por su parte, el general retirado Michael Flynn, que fue el primer Consejero de Seguridad Nacional de Trump, hizo señalamientos inicialmente ambiguos el domingo, durante un evento en Dallas al que asistieron prominentes promotores de grupos conspiracionistas, aunque luego rechazó la noción de un golpe de Estado en el país.

Otros asistentes fueron la abogada Sidney Powell, que alcanzó prominencia como abogada de Trump durante uno de los juicios de impugnación constitucional en su contra y Mike Lyndell, un empresario que promueve la tesis del fraude electoral. Ambos destacaron la idea de que Trump será reinstalado en agosto.

Pero tanto la tesis del círculo pedófilo como las denuncias de fraude electoral siguen sin demostrar, pese a los años de circulación en el caso de la primera y los seis meses de indagaciones sobre la segunda, y sin menguar en su popularidad entre los grupos de derecha que apoyan a Trump. La credibilidad alcanzada por ambas teorías, sin embargo, es un testimonio de la profunda polarización política reinante en EU.

Y ahora que la existencia de los OVNIS parece a punto de aceptarse, con todo y las lagunas que presupone haber en la información, algunos estadounidenses buscan otras conspiraciones para embarcarse.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE1

