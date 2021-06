Los influencers y el oportunismo

Uno de los episodios más obscuros de la mercadotecnia en México está en desarrollo. Las agencias mercadológicas y muchas marcas acaban de anunciar un cerco infame, un veto contra los influencers que apoyaron al Partido Verde el 6 de junio (“Las marcas vetan a influencers que apoyaron al Partido Verde…”, Expansión, 14/06/21). Pero, este veto es perverso, porque hace a un lado a la ley.

El trabajo de las agencias de mercadotecnia consiste en fungir como intermediarias entre marcas que quieren hacerse notorias y personajes relevantes en las redes sociales. En esa labor suelen cuidar a ambas partes, para que los mensajes sean relevantes, estén adecuadamente curados y sean creíbles. Sin embargo, tras el caso del Partido Verde al parecer tanto las marcas como las agencias están desentendiéndose de la relación que solían tener con los influencers. Les están haciendo un juicio de valor sumario que tiene tufo de moral progresista: te castigo porque todo mundo dice que hiciste mal en violar la veda electoral, y no me importa que tengas millones de seguidores; ya no quiero nada contigo.

Si bien los influencers merecen algún castigo por lo que hicieron, ya sea una multa o una disculpa pública —lo que determine la ley—, no es adecuado que las marcas y las agencias se erijan en jueces supremos y castiguen a quienes no les han hecho ningún daño a ellas. Los únicos que pueden socialmente castigarlos son sus seguidores. Si a alguien no le gusta lo que hicieron, que deje de seguirlos. Yo mismo propuse eso en un tuit el día de la elección, al observar lo que ocurría, con poco éxito claro, porque continúan teniendo millones de seguidores y está bien.

Pero, el veto de las marcas parece más bien oportunismo. Todo indica que tiene como objetivo hacerse ver como auténticamente preocupadas por lo que pueda decir la gente de ellas, tras el episodio de la veda electoral, cuando en realidad lo único que les importa es vender. Porque si la gente estuviese realmente indignada por lo que hicieron, habrían perdido cientos de miles de seguidores en unas horas, cosa que no ocurrió.

Ayer, Celia Lora continuaba con 9.9 millones de seguidores en Instagram; Daniel Bautista, con un millón; y Bárbara de Regil, con 8.3 millones. Tienen un poder de comunicación enorme. Sus seguidores parecen muy fieles porque sus contenidos siguen siendo atractivos.

Que cumplan con lo que determine la ley si se equivocaron el 6 de junio. Pero, de ahí a que las marcas y las agencias les pasen factura, es una acción de una bajeza inconmensurable. Oportunismo puro.

UNIÓN EUROPEA

El embajador de la Unión Europea en México Gautier Mignot desmintió ayer públicamente al embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente: “No es cierto que la Unión Europea haya acaparado vacunas y lucrado con ellas”, tuiteó.

