País con inflación

A muchas personas les parece poco que la inflación anualizada esté en 5.89 por ciento. Entre muchos economistas existe la creencia de que la inflación tenderá a bajar, y que el índice de precios al consumidor regresará al nivel del rango esperado por Banco de México, de tres por ciento, más/menos un punto porcentual.

Lo cierto es que durante los últimos 12 meses, al menos en seis ocasiones, la inflación ha estado fuera del rango esperado de Banxico. Esto ocurrió en agosto, septiembre y octubre de 2020; y ahora en marzo, abril y mayo de este año. Es decir, durante la mitad de un año hemos tenido inflaciones que superan la meta del banco central.

Las implicaciones de esta inflación elevada son muchas, sobre todo, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, lo que se traduce en salarios que alcanzan para adquirir menos productos. Pero, no es lo único. También se merman los rendimientos reales de nuestras inversiones.

Es de llamar la atención que seis meses con inflación fuera de rango no detonen una discusión más vívida sobre la materia. Quizá esto ocurre porque muchos economistas e integrantes del sistema financiero tienen en la memoria la historia de altas inflaciones del país décadas atrás, por lo que éstas de cinco por ciento les parecen “tolerables”.

Una de las discusiones que quizá haría falta tener con más frecuencia es la de la velocidad de reacción de la política monetaria frente a episodios inflacionarios como el actual. Esperar las decisiones de la junta de gobierno de la manera más tradicional y ortodoxa, para controlar la inflación, ha sido un ejercicio de disciplina para toda la sociedad en los seis meses que la inflación ha salido del rango. Pero, en EUA los debates al respecto son comunes. Léase por ejemplo el artículo: The Fed could come under fire for easy policy while the economy soars and inflation rises, publicado en CNBC hace pocas semanas. Y la inflación ya se disparó allá cinco por ciento, así que vienen los debates.

Pero, en México estas discusiones casi no existen, quizá porque Banxico se ha considerado sacrosanto en sus decisiones. No obstante, es importante que se abran espacios de debate sobre la política monetaria, no sólo sobre la política fiscal. Porque si la sociedad no se da la oportunidad de debatir sobre las acciones del banco central corremos el riesgo de trasladar irresponsablemente todo el costo del alza de precios a las familias, cosa que de hecho ha estado ocurriendo al menos seis meses en el último año, sin que nadie diga ni pío sobre lo fundamental que debe ser en cada instante el control de la inflación.

