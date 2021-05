Final inglesa en la UEFA Champions League

La UEFA Champions League 2020/2021 ya tiene definidos a los dos equipos que jugarán por la máxima gloria Europea, será el 29 de mayo en Estambul, Turquía. Manchester City, que llega a la última instancia por primera vez en su historia, y Chelsea, que estará en su tercer partido definitorio. Ambos superaron eliminatorias que quedaron abiertas en los partidos de ida, pero también fueron ampliamente superiores en los encuentros de vuelta.

El Manchester City venía, tal vez, del momento más complicado de la temporada: eliminado de la FA Cup y sin convencer mucho. Los Citizens habían exhibido una notable baja de juego, producto en su mayoría de la fatiga. En la ida, debemos hablar de los errores del PSG, ambos infantiles y muy costosos.

En la vuelta, la ausencia de Mbappé y el plan de juego de Pep Guardiola dictaron el ritmo. Los franceses no encontraron nunca la llave del partido y se desesperaron muy pronto. También debemos resaltar en la vuelta a dos jugadores: Rúben Dias, el central portugués, que le dio solidez a una zaga que había fallado mucho en la primera mitad de campaña; el otro es Riyad Mahrez, el argelino, que hizo tres goles en la eliminatoria.

Sin duda, los dirigidos por Guardiola van por su primera UEFA Champions League y, en mi opinión, van como favoritos. Por otra parte, el Real Madrid buscaba rescatar una temporada que fue caótica, entre lesiones, temas extra cancha y mal funcionamiento.

El Chelsea, tampoco estaba haciendo su mejor campaña, incluso, los malos resultados le costaron a Frank Lampard el puesto. Con la gran inversión que hicieron y sin oportunidad de ganar la Premier League, la Champions era la única forma para desquitar esa fortuna gastada en refuerzos.

Desde la ida los londinenses fueron dominantes, aunque poco eficientes. El marcador final fue de 3-1 global, pero si el Chelsea hubiera tenido más puntería, hoy hablaríamos de un escándalo. Zinedine Zidane tuvo demasiadas bajas y no logró encontrar la mejor alineación posible con los pocos jugadores con los que contó.

Si no fuera por el peligro que generó Karim Benzema, ni siquiera hubiera habido nervios del lado inglés. El MVP de la serie: N’Golo Kanté. Esta será la tercera final de UEFA Champions League entre clubes ingleses. Las pasadas fueron Manchester United (Campeón) vs. Chelsea y Liverpool (Campeón) vs. Tottenham. El Chelsea jugará su tercera final, hasta ahora, ha ganado una y perdido la otra.

Los Citizens, como mencioné al inicio, van por su primer título, en su primera final. La temporada se acerca a su fin y mientras que El City tiene casi amarrada la Premier League y podrá administrarse mejor, el Chelsea buscará asegurar su lugar en la siguiente Champions, por lo que aún no se pueden relajar. Ambos han hecho su parte y son espectáculo hoy en día. Nos espera una gran final.

POR GERU

GERUCORREA@GMAIL.COM

@EL123PORMI

