Con la clasificación a Tokio, pero mucho que mejorar

Por tercera edición consecutiva, México ganó el Preolímpico de la Concacaf y se clasificó a Juegos Olímpicos. Recordemos que debido a la pandemia por el COVID-19, lo que debió jugarse en 2020 se hizo hasta este año. La selección Sub 23 (en realidad sub 24) que comanda Jaime Lozano, se fue sin derrota en el campeonato clasificatorio y aseguró su lugar en Tokio.

Hay mucho por destacar, pero también mucho que corregir. El martes, en la final contra Honduras, a pesar de que ya no se jugaba nada, fue la prueba más complicada. Tan difícil fue que se decidió en una tanda de penaltis. Sebastián Jurado fue el héroe, con intervenciones muy oportunas en el tiempo regular y un penal atajado en la tanda. Esto también exhibió la fragilidad defensiva que, por lapsos, tuvo el Tri. Johan Vásquez, como central por izquierda, cumplió de gran manera, pero nunca tuvo a un compañero en la central que lo complementara de la mejor forma.

La media cancha es probablemente el área más destacada de México. Sebastián Córdova (que a mi gusto fue el mejor del torneo) y Carlos Rodríguez funcionan perfecto juntos en la zona medular, y marcaron el ritmo al que se jugó todo el torneo. José Esquivel es otra de las grandes revelaciones, complementando el buen trabajo de los previamente mencionados. El gran problema, a mi parecer, es el último tercio de la cancha.

No es raro que una Selección Mexicana, de cualquier categoría, tenga problemas para encontrar el gol. Uriel Antuna se vio mucho mejor que en Chivas, pero sigue tomando decisiones equivocadas al momento del último pase, además de abusar del regateo. José Juan Macías llegó tocado y un tanto bajo de ritmo, por lo que no fue el “9” determinante que todos esperábamos. Alexis Vega fue el más claro de los atacantes, aunque de centro delantero no lució sus mejores cualidades, que salen cuando parte desde la banda izquierda.

Con esto de la falta de gol retomo la importancia de Córdova y Charlie. Ambos pisaron continuamente el área y, junto con Vega, fueron los generadores de peligro para México. Tanto fue así, que el jugador del América fue el goleador del torneo. Si el técnico Lozano aspira a repetir la hazaña lograda en 2012, ganar el oro olímpico, deberá trabajar en las transiciones defensivas y solucionar el tema del gol, sin depender tanto de sus mediocampistas.

En cuanto a los refuerzos, todo dependerá de si los clubes europeos prestan a sus jugadores; recordemos que no tienen la obligación de hacerlo. Por edad, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez y Diego Lainez podrían asistir, pero se ve difícil que sus equipos los cedan. Carlos Vela ha sonado como opción, pero el mismo jugador ha mostrado nulo interés en volver a vestir la playera tricolor. Carlos Salcedo, Luis Romo, Orbelín Pineda, Guillermo Ochoa y Fernando Navarro, son algunas de las opciones de la Liga MX que se han manejado. Sólo hay lugar para tres mayores. Por ahora, misión cumplida y a seguir trabajando.

