La fórmula de Solari en América

Santiago Solari no vino de vacaciones a México, el argentino llegó con gran cartel, después de haber dirigido al Real Madrid en una de sus etapas más complicadas. El entrenador del Club América tiene a su equipo en segundo lugar y con la mejor ofensiva (17 goles) de la temporada. Su trabajo se ha notado y las cosas en Coapa se perciben distintas a cuando estaba Miguel Herrera.

Para empezar, la actitud que proyecta desde el banquillo es totalmente distinta. Si bien Santiago Solari también emana pasión, no es exagerado y no cae en insultos ni desacreditaciones al arbitraje. En cuanto a resultados, el tema se asemeja a los de El Piojo, pero las formas, definitivamente, no son las mismas. Con el pasar de las jornadas se ve una idea mucho más clara en el equipo, que poco a poco es más convincente.

Fue importante recuperar a Roger Martínez, relevante al inicio del torneo cuando el funcionamiento del equipo aún no era el mejor. El colombiano hizo goles en los momentos de más apremio y en una liga donde no hay paciencia y los resultados deben ser inmediatos. Es más fácil corregir con victorias que con derrotas. También ha logrado mantener en buen nivel a Henry Martín, que es su hombre de confianza de cara al arco y hay que reconocer que Sebastián Córdova sigue siendo constante, sufriendo menos rotación de posiciones, asentándose en donde se siente cómodo.

Solari fue técnico del Real Madrid y, en su paso por el primer equipo merengue, se caracterizó por dar oportunidad a los más jóvenes (Reguilón, Odriozola y Valverde). En el Club América empieza a hacer lo mismo, sólo hay que ver a Santiago Naveda, el mediocampista de 19 años, se ha vuelto clave en el esquema del argentino y en el funcionamiento de las Águilas. Apenas hace seis meses era un desconocido, ahora es una de las promesas del futbol mexicano y con mucho potencial.

Sobre los refuerzos, Pedro Aquino llegó a apuntalar una zona medular que se veía endeble desde la partida de Guido Rodríguez. El peruano se ha adaptado muy bien y se ha convertido en uno de los esenciales de Solari. Otro a destacar es Álvaro Fidalgo, quien se incorporó al equipo por pedido expreso del técnico. El español llegó del Castellón, colero de la segunda división de España, pero ya conocido por su entrenador, pues compartieron en el Real Madrid Castilla. Cada partido, el ibérico se ve en mejor forma y decide mejor, si continua como hasta ahora podríamos ver a uno de los mejores de la liga.

Por ahora, América va en segundo lugar y es muy probable que vuelva a calificar entre los primeros cuatro. Sin embargo, habrá que esperar pues estamos a un mes y medio de la Liguilla, ahí es donde juzgaremos realmente el trabajo del técnico sudamericano. Por ahora, todo pinta bien en Coapa.

