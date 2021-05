Un trabuco contra AMLO

Recta final rumbo a las elecciones del 6 de junio. PAN-PRI-PRD y empresarios conforman un gran trabuco contra Andrés Manuel López Obrador.

Los presidentes nacionales de los tres partidos ya coaligados en Va por México: Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Jesús Zambrano (PRD), sumaron ayer su firma para una alianza legislativa en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados. Su objetivo: armar un bloque de contención contra los “caprichos presidenciales”.

El ánimo que les envuelve —a diferencia del inicio del proceso electoral— es de optimismo. Creen poder lograrlo. Ya no se ven ni se sienten “moralmente derrotados”. Así que doblan su apuesta para conseguir la mayoría de curules en esta elección intermedia. “Regresará el equilibrio y el contrapeso, porque le devolveremos a la Cámara de Diputados las atribuciones que le quitó el Presidente; es decir, dejar atrás la obediencia ciega que no le mueve una coma a los caprichos presidenciales, y dejar de ser una oficina de trámite para aprobar todas las leyes, aún en contra de la Constitución”, según declaró Cortés.

Sí, lo mismo que ocurría —desgraciadamente— en los gobiernos del PAN y del PRI. Pero hoy, convertidos desde la oposición en los nuevos adalides de la democracia, presumen que “la nueva mayoría va a promover la unidad nacional, el entendimiento entre todas y todos, y recuperaremos la función primordial de la Cámara de Diputados de control constitucional”.

No le tenemos miedo (a López Obrador), ni chiquito, ni mediano, ni grande, nunca le hemos tenido miedo, diría a su vez Zambrano. ¿Para qué queremos la mayoría en la Cámara de Diputados?, se preguntó el perredista. Para no permitir más “locuras” y más reformas constitucionales, respondería él mismo. La Coparmex, entre tanto, lanzó un llamado a los empresarios para que “orienten” a sus empleados a participar en los comicios con un “voto informado”.

“Cada voto es útil, cada voto cuenta. Comprométete con México. Que ninguno de tus trabajadores se quede sin votar”, pidió Gustavo de Hoyos, uno de los principales impulsores del frente opositor.

QUIEREN REGRESAR A LOS MOCHES.- Desde Michoacán, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reaccionaría a la conformación del trabuco opositor de manera un tanto pedestre: “Van por los moches…”, diría.

Desde su perspectiva, la coalición legislativa opositora tiene una propuesta única: “Recuperar los moches… Extrañan los moches que se asignaban en la Cámara de Diputados que, desde que hay una mayoría de Morena se terminaron”.

GEMAS: Obsequio de AMLO sobre el cierre de escuelas en Campeche: “Bueno, hicieron bien, pero no se debe de exagerar; hay que aislar si se encuentra un contagio o un brote. Se aísla, pero no cerrar por completo, no parar”.

