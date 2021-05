Elecciones, bajo la mirada de la fe

El rojo y el negro se hacen presentes de nuevo –de manera abierta, desinhibida, incluso– en el proceso electoral.

Quién iba a imaginar siquiera (al menos en los últimos 30 años) que el secretario de la Marina, ante el Presidente de la República y en pleno Palacio Nacional, arremetiera contra el Poder Judicial y llegara al punto de calificarlo prácticamente de su enemigo.

“Tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no se nos van (los criminales). Hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención”, soltó el almirante Rafael Ojeda Durán.

Cierto que distintos mandatarios –de Felipe Calderón para acá– han declarado cosas semejantes y se han quejado de una especie de puerta giratoria por la que ingresan presuntos delincuentes detenidos por policías y Fuerzas Armadas, y salen con anuencia de jueces por faltas al debido proceso o violaciones a los derechos humanos.

Pero una declaración de este calado no se había dado desde lo más alto del ámbito militar, aunque así lo pensaran. Y no lo hacían, por una sencilla razón: no les corresponde.

Ejército y Marina son –deberían ser– cuerpos nacionales, institucionales; no del Presidente en turno, y mucho menos deberían ser sus émulos y adoptar el discurso, fobias y rencores de quien ocupa la silla presidencial. Pero está ocurriendo... y a dos semanas de las elecciones. La Iglesia también iza su estandarte. Lo ha hecho de manera cada vez más atrevida en los últimos 20 años. Pero ahora, desde la propia Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se les ha invitado a actuar y hasta un partido confesional ingresó a la disputa electoral de la mano de Morena.

En el editorial de este domingo del semanario Desde la Fe, la Iglesia católica defiende “el derecho que tienen los pastores de recordar a sus fieles ciertos principios que deben tomarse en cuenta al momento de emitir su voto”.

Sostienen que eso no es “interferencia” en el proceso electoral, sino “una manera de iluminar las conciencias, permitiéndoles actuar libre y responsablemente de acuerdo con las verdaderas exigencias de justicia, como ha dicho el papa emérito Benedicto XVI”. El texto remite a la vez a la serie de foros que están realizando bajo el rubro “elecciones bajo la mirada de la fe”. Espacios, según describen, para “reflexionar” en la política y el bien común.

•••

GEMAS: Obsequio del especialista en Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas Erubiel Tirado: “Las novedades del cambio demuestran que el actual grupo en el poder, en efecto, no es igual a los del pasado. Los números electorales del 6 de junio nos dirán, entre otras cosas, en qué medida hay un Ejército nacional… o de Andrés Manuel López Obrador”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

dza