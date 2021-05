‘Nunca he perseguido a alguien que no lo mereciera’

¡Yo nunca he perseguido a alguien que no se lo mereciera!, responde enfático Santiago Nieto.

Así inicia su respuesta el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al señalamiento sobre la percepción que su persona ha generado en ciertos círculos: haber transitado de un gran prestigio que ganó como fiscal electoral “incómodo” en el sexenio anterior, a un político que cruzó la línea y que hoy se presta a utilizar las instituciones de manera facciosa.

En medio de la tormenta política provocada por la orden de detención –y el congelamiento de cuentas– en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), Nieto argumenta:

“Nadie en este momento ha podido defender públicamente a Cabeza de Vaca, o a Romero Deschamps, o a (Juan) Collado, o a Rosario (Robles)…, de que las cosas que les hayamos imputado no hayan sido ciertas.

“Yo no veo a nadie diciendo que Cabeza de Vaca no se robó el dinero, por ponerlo en términos coloquiales… ¡No! Yo no he perseguido a nadie que no se lo haya merecido –insiste–, y no se utiliza esto con fines de naturaleza política”.

Desde la UIF remite al momento en que presentó el caso: el año pasado, “cuando ni siquiera había comenzado el proceso electoral”.

Y cita casos de denuncia contra miembros de Morena, como personal del gobierno de Morelos o administradores aduaneros.

- No se compara a ir tras un gobernador en funciones-, apunto.

- Bueno…, pero el nivel de ilicitud de Cabeza de Vaca es mucho mayor que el de otros gobernadores.

Para Santiago Nieto el punto central tiene que ver con el cumplimiento de los estándares de las normas de Derecho, y “el asunto es que a este grupo, (el exsenador Jorge Luis) Lavalle, por ejemplo, nadie los había tocado”.

Nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de la impunidad, pero cuando se hace algo en contra de un personaje de este tipo, la reacción es “se trata de una persecución política… Evidentemente no es así”, reprocha el abogado.

Durante la charla que sostuvimos, Nieto mencionó además –ojo con esto– que les llegó “una denuncia de un partido político de que se estaban financiando campañas políticas de Tamaulipas a San Luis Potosí”. Y eso también se está investigando.

“Lo que creemos que es importante es que este tipo de prácticas de financiamiento ilícito de las campañas sean finalmente desterradas del sistema político mexicano”, resumió.

•••

GEMAS: Petición del Congreso de Tamaulipas a la Fiscalía General de Justicia del Estado: “Se presente denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, emisión, y en su caso aprobado, la ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

MAAZ