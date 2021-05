Siguiente parada, bajan

Cuando se viaja en metro, uno no aprieta un botón para bajarse. En la Ciudad de México, hay tantos pasajeros dentro de los trenes que la mayoría de las veces, el mar de usuarios y la ola que se crea, materialmente lo sacan a uno de los vagones aunque uno no quiera.

Eso es lo que le debería pasar a Andrés Manuel López Obrador y sus dos precandidatos: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Porque aunque se esfuercen en negarlo, lo intenten diluir y pretendan callar (vaya que fueron eficaces en censurar a la prensa), este asunto será el que los acompañe como una sombra el resto del sexenio, y además se volverá el punto medular de la precampaña y campaña presidencial.

Justo como le sucedió a Peña Nieto con Roberto Borge y Javier Duarte, o a Felipe Calderón con el asunto inmobiliario de César Nava y la Estela de Luz de Alejandra Sota, lo mismo le sucederá a AMLO con el problema del metro, donde además hubo personas fallecidas.

Pero si existe lógica y sobre todo algo de estado de derecho (lo que más critican nuestros vecinos del norte, es la destrucción y

corrupción institucional), Marcelo y Claudia no pueden ni deben escapar de su responsabilidad política y civil.

Política, porque son y fueron los titulares del gobierno de la Ciudad, y la responsabilidad del mantenimiento, planeación, asignación de recursos y designación de los directores del metro es absolutamente de ellos (no me digan que el Congreso de la Ciudad no está al servicio de Claudia Sheinbaum y la 4T).

Civil, porque las muertes no son producto de un evento fortuito o de fuerza mayor, sino resultado de un acto de omisión y de profundo desdén. Con ellos no hay política, punto. Lo qué hay es prioridad para campañas políticas, uso del recurso en becas y disque programas sociales con fines electorales. Bueno, recordemos que hasta en 2018 Mikel Arriola en campaña puso el asunto en el centro del debate y propuso construir 100 km de metro.

Hoy, en lugar de dirigir el recurso a infraestructura, mantenimiento y desarrollo, dejaron avejentar las estructuras que sostienen lo social y apostaron a tortas, tamales y acarreo electoral.

Sí, los responsables del accidente de la Línea 12 del Metro son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Sí, por la mala calidad y su desconocimiento. Sí, porque prefirieron la grilla en lugar de buena política para beneficio de los ciudadanos. Sí, también fue Mancera, porque tampoco hizo lo que le correspondía.

El destino de estos tres personajes debería ser exactamente el mismo de Duarte y Borge, porque lo que hicieron es igual o peor. A estos como aquellos, aquel 30 de octubre de 2012, en el corte de listón de la Línea 12 del Metro, Armando Ríos Peter, Jesús Zambrano, Cuauhtémoc Cárdenas y Alejandra Barrales felices les aplaudían porque eran el disque relevo generacional de la mal llamada Izquierda.

Me pregunto, ¿eso también es culpa del PRIAN?

Si el Presidente López Obrador no se ha dado cuenta que sus candidatos están completamente manchados de sangre y con la lápida de las personas fallecidas a cuestas, muy pronto la población se lo va a recordar. Igual que lo hicieron con Enrique Peña y con Felipe Calderón.

Sí López Obrador no mete a alguno o a todos los responsables de la tragedia a la cárcel, y en su soberbia por alguna incomprensible razón sigue pensando que a él le aplican otras reglas, lo mismo que a sus antecesores, cuando la realidad lo alcance no habrá punto de retorno, ya será demasiado tarde.

Y no es pregunta.

Otra que no se ha dado cuenta de que se trata la buena política es la candidata de Alianza Va Por México, Angélica Moya Marín quien por su analfabetismo político y soberbia le ha pavimentado el camino a su opositora de Morena Paty Duran, quien ha aprovechado la fuga de liderazgos territoriales importantes del PAN, PRD y PRI en Naucalpan. Por lo visto Alianza perderá uno de los municipios más importantes del Estado de México.

