El último libro de Fernando Savater

Hace unos años, Fernando Savater anunció que dejaba de escribir. Había muerto, muy joven, su mujer, y con ella sus ganas de escribir. Pero le faltaba un libro.

El hombre que nos explicó a sus lectores mexicanos que los nacionalismos son intrínsecamente nefastos (es urgente, con esta ñoñería patriotera, convertir en libro de texto Contra las patrias); el que nos contagió su entusiasmo por Voltaire o por Cioran; el de Ética para Amador; el que, sí, fue un ejemplo inmejorable de buena ciudadanía, ciudadanía valiente, por su lucha contra ETA; el que acaba de escandalizar a la progresía española porque invitó a votar por una candidata del PP entre tanta estupidez de izquierdas, es decir, al voto útil; el que hizo novelas para chicos, libros gozosos sobre novelas de aventuras e incluso alguno sobre carreras de caballos, tenía que escribir uno sobre su mujer, esa mujer a la que llama Pelo Cohete y que fue su primera y más importante lectora.

En otras palabras, tenía que escribir un libro sobre eso que manidamente llamamos “el amor de su vida”. Porque eso, primero que nada, es la peor parte, un libro que deberíamos leer todos los que sufrimos alguna muerte en estos meses despiadados.

Y es que es un libro de contrastes. De entrada –una entrada dura, de racionalidad escéptica, pesimista–, es un libro sobre el luto, y un libro que, con un no sé qué de filosofía de la clásica, deja poco a la esperanza. En efecto, la pérdida de quien has querido es irreparable y encierra una paradoja cruel: el tiempo, que no cura un carajo, lo que hace es sedar tu tristeza, y al sedarla, al embotarla, te somete a otro dolor, que es el de ver cómo esa persona desaparece todavía un poco más cada día. Pero no pensemos en La peor parte como en un buceo de aguas profundas en el azote.

Porque acto seguido se dedica Savater a la reconstrucción memoriosa de sus años con ella, su mujer, y lo que nos deja es un libro en verdad bonito sobre el amor. ¿Cómo es el libro? Muy savateriano. Lleno de citas y referencias culturales precisas y sustanciosas, de una ironía autoinfligida que no para, ajeno a pedanterías y cursilerías, es una muestra de que la inteligencia es un buen camino para escribir páginas conmovedoras y, sobre todo, alegres.

Una propiedad, sobra explicarlo, muy necesaria en estos tiempos. Publicado a fines de 2019, justo antes de la pandemia, La peor parte tuvo recientemente un paradójico impulso publicitario en las redes mexicanas, cuando en una entrevista Sabina Berman le hizo a Savater una pregunta muy tonta y muy ampulosa: ¿significa la pandemia, con sus muertes, el fracaso de la Filosofía? No, la pregunta no tiene sentido, como deja ver la risa del propio Savater.

La respuesta, como sea, está en el libro: leer es bueno. Da alegrías y, a veces, sí, te evita hacer el oso.

POR JULIO PATÁN

