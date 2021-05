¿WhatsApp, Signal o Telegram?

Supongamos que eres de los que está preocupado por la aceptación obligatoria de los nuevos términos y condiciones de WhatsApp para seguir usando este servicio de mensajería instantánea, que en pocas palabras, consiste en la aceptación de la compartición de tu información con Facebook, y que eso te ha llevado a tomar la decisión de migrar al uso de otras apps como Signal o Telegram, en donde tus datos estarán más protegidos. Creo que esa decisión no está en tus manos, veamos por qué.

Vayamos un poco atrás para entender la razón de estas nuevas políticas. Para Facebook, WhatsApp es desde hace tiempo su propiedad más preciada, ya que es la que tiene más usuarios, además de que pagó más de 20 mil millones de dólares por ella cuando la compró, y de la cual aún no ha logrado hacerla rentable.

De algún modo tienen que empezar a ver cómo le sacan algo de dinero, ya que de entrada cobrar por ella no les ha funcionado, ni creo que lo haga, y es que hacer una buena app de mensajería instantánea no es tan complejo: el principal reto está en lograr que tengan el suficiente efecto red.

Por otro lado, las descargas de Telegram, que ya partía de una base de usuarios grande, se elevaron 98 por ciento en los primeros cuatro meses de 2021; mientas que las de Signal, que es más pequeña, crecieron 1,192 por ciento. Esto, a raíz del anuncio de los cambios en las políticas de WhatsApp y de la pandemia.

Pero, por qué digo que si decidimos migrar la elección de a cuál herramienta nos vamos, si dejamos WhatsApp, no depende tanto de nosotros, como de la decisión de nuestros amigos, familiares y colegas del trabajo, de acompañarnos en ese cambio, ya que si no tenemos a nuestro ecosistema de personas en esa red, difícilmente será útil (ni que decir de los grupo preexistentes y muy usados) y esto es algo que obliga a los usuarios que se preocupan por este tipo de factores a convertirse en evangelizadores del cambio ante personas, que generalmente no les importa esto.

Antes de poder decidir a qué app migras, tienes que empezar por un trabajo de convencimiento a que las personas con las que interactúas también cambien a la misma, si no esto no llegará a ningún lado, y probablemente regreses a donde estábamos con WhatsApp. Por eso creo que la decisión no está en nosotros.

Da igual a que servicio decidas migrar, si la decisión es Signal, Telegram o cualquier otra, la realidad es que siempre es bueno diversificar opciones y no hacer superpoderosas a las empresas, en este caso a la de Mark Zuckerberg, porque la concentración de información en un solo proveedor siempre es una mala idea, pero hay que tomar en cuenta que el primer paso es la evangelización de las personas con las que interactúas.

POR ARMANDO KASSIAN

@ARKASMI

PAL