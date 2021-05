¡A revivir zombies!

Si pensábamos que los zombies ya estaban enterrados, pues no, o por lo menos no es así para el cineasta Zack Snyder y así lo demostró con su más reciente proyecto El Ejército de los Muertos, que estrena en Netflix la próxima semana y con el cual, el director revive el género que parecía estar desfalleciendo.

Se cumplieron 4 años desde que comencé con esta aventura en El Heraldo de México (Muchas gracias por eso querido Franco Carreño) y desde entonces he tratado de compartir a través de este espacio mi muy humilde opinión sobre películas, series, y en general sobre lo que ocurre en la industria del entretenimiento en materia audiovisual. Es algo que verdaderamente me apasiona y disfruto profundamente porque a pesar de que ya pasó tanto tiempo de que empezamos con esta Permanencia Voluntaria, siempre me sobran temas sobre los que quiero hablar. Mis favoritos siempre serán el terror, el suspenso, los superhéroes y los zombies. Y de estos últimos hablaremos en la columna de hoy.

Quisiera confesar que después de la decepción que me llevé con las últimas temporadas de The Walking Dead, y el exceso de proyectos sobre zombies que se dejaron venir tras el éxito de la serie de AMC, la realidad es que yo ya había sepultado al género. Lo tenía un poco aborrecido como sé que le sucedió a mucha gente, hasta que llegó Zack Snyder (300, Watchmen). Ese muchacho visionario al que le vale un sorbete para dónde vaya la brújula, pues siempre hará lo que se le venga en gana, con todo el riesgo que eso implique. Y creo que su Liga de la Justicia de 4 horas es claro ejemplo de ello.

Y bueno, pues qué mejor momento para estrenar una película de zombies que en medio de una pandemia. ¿Cómo? ¿A nadie se le había ocurrido? ¡Qué va! Lo más curioso es que la idea de El Ejército de los Muertos surgió muchos años atrás justo cuando los muertos vivientes estaban en todo su apogeo, y hasta ahora el filme podrá ver la luz a través de una plataforma en streaming. De hecho habría que poner en contexto que ésta es la segunda cinta de zombies dirigida por Zack Snyder (El Amanecer de los Muertos, 2004) En entrevista virtual, el cineasta reconoció que a pesar de que el timing para el estreno de la película es perfecto, el filme va más allá de una historia sobre una plaga que arrasa con la humanidad (en este caso en particular, Las Vegas):

“Es interesante porque obvio nosotros rodamos la película antes de la pandemia y tiene algunos elementos que nos recuerdan un poco a esta plaga, o este brote o como sea que la quieran llamar. Pero al final tiene esta idea de profecía, no sé cómo llamarla, es decir la forma en la que lidia sobre cómo la plaga se ha politizado o cómo lidiamos con ello como individuos, yo creo que son cosas como muy relacionadas. Pero lo que creo que es fantástico, también creo que es lo suficientemente diferente porque no es una película sobre la pandemia, sino es mucho más otra cosa y es divertida.”

El filme relata la historia de un grupo de valientes personajes que tras sobrevivir a un brote de seres infectados por un virus en Las Vegas, tienen que regresar a dicha ciudad que quedó sitiada por el gobierno a través de un muro (el chiste se cuenta solo), para recuperar un motín que quedó atrapado en medio de la invasión zombie. Protagonizan el luchador Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick y la mexicana Ana de la Reguera, que la verdad hace un trabajo estupendo y aplaudo que después de tantos años de picar piedra, hoy por fin le estén dando mucha más presencia protagónica en Hollywood.

La película es divertida de principio a fin, con sus toques de drama, de crítica social y política, pero también con una gran propuesta visual y narrativa. El único pero que le pondría es la duración de la misma pues pasa las 2 horas y media, lo cual me parece no era necesario. Así es que ahí tienen la recomendación para pasar un rato a gusto en la comida de su sofá.

POR LINET PUENTE

PAL