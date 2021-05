Tras el sueño americano

Tras seis meses de retraso debido a la pandemia, hoy el mexicano Luis Gerardo Méndez por fin podrá ver sus sueño materializado en la pantalla grande con el estreno del filme Medios Hermanos, el cual él mismo produce.

Después de haber pasado unas semanas un tanto densas por la temporada de premios, ahora sí todas aquellas películas que estuvieron esperando un lugarcito en la cartelera mexicana, por fin lo encontrarán, comenzando con Medios Hermanos y con la cual, Luis Gerardo Méndez se estrena como productor, trabajo que desempeña bastante bien en ésta que en la superficie pareciera una comedia, pero que en el fondo es mucho más profunda y con un maravilloso mensaje.

Debo confesar que cuando me invitaron a ver este filme, tenía muy bajas expectativas, quizá porque personalmente estaba atravesando por un momento difícil y aún no me sentía lista para poner toda mi atención en una película. ¡Y vaya gozada! Gracias a esta cinta me reencontré con el cine después de algunos meses de no asistir a una sala y recordé lo increíble que es precisamente eso, desconectarse por al menos dos horas y meterse en una realidad distinta a la nuestra. Eso se lo debo agradecer a Luis Gerardo y el resto de gente creativa detrás de este filme que además de ser ligero y de consumo fácil, resulta ser muy positivo para la imagen de los mexicanos en el extranjero pues nos reivindica por completo para que nuestros vecinos entiendan de una buena vez que no somos necesariamente parientes de Speedy González. Tuve la oportunidad de platicar con el actor mexicano quien dijo: “Una de las cosas que teníamos claras es que queríamos hablar si bien de los hermanos y la empatía, pero sobre todo de la relación entre México y Estados Unidos y como cambiar un poco los papeles y jugar con los estereotipos y cambiarlos y presentar un personaje mexicano. Mi personaje se llama Renato que es un empresario exitoso, que tiene una compañía de aviación, que se viste de traje, es el que está en control de la situación, que nunca habíamos visto un personaje así en Hollywood, generalmente son otro tipo de personajes y eso era muy importante para nosotros y poder hablar de temas como la migración y poner la cara en otro lugar y no necesariamente donde siempre se ha puesto en Hollywood”.

Obviamente estamos hablando de una película que no va a ser nominada para contender por un Oscar, ni mucho menos, que no es perfecta, pues de pronto cae en algunos lugares comunes y caricaturiza ciertos temas como los que tienen que ver con el aspecto migratorio. Pero a pesar de ello, gocé de esta co-producción México-Estados Unidos en donde Luis Gerardo comparte créditos con el actor norteamericano Connor del Río y es dirigida por Luke Greenfield (La Chica de al lado, Animal). Una muy buena opción para pasar un rato agradable.

El Diablo entre las piernas

Otra cinta que por fin llega a la pantalla grande, después de un año de haber estado parada debido a la pandemia, es El Diablo entre las Piernas, del gran cineasta mexicano Arturo Ripstein. Un trabajo muy interesante que expone la vida sexual detrás de una pareja de adultos mayores e incluso la violencia intrafamiliar entre estos dos. El filme es duro, denso, no es tan fácil de dirigir, pero al mismo tiempo es aleccionador. Actúan Silvia Pasquel, Alejandro Suárez, Daniel Giménez Cacho y Patricia Reyes Spíndola.

Por Linet Puente

hmm