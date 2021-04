En universidad de “clase mundial” de Oaxaca se imparte licenciatura en medicina

Una universidad de “clase mundial”, pública o privada, no es aquella que es más cara por su colegiatura y gastos anexos, o por contar con instalaciones de lujo exprofeso, -cafeterías, gimnasios, etc.-incluso por ser elitista en cuanto a que, aunque no sea su propósito, es clasificada para clases más favorecidas económicamente. Una universidad de ese tipo, es aquella que, además de eso,obtiene regularmente óptimos resultados académicos y cumple con su objetivo: coadyuvar al progreso en todos los aspectos.

Lamentablemente, persiste el malentendido de lo que es una verdadera universidad, que no solo debe ser una escuela de formación de profesionistas altamente capacitados, sino también una transformadora de la sociedad. ¡Esa es la universidad de clase mundial!Y eso es justamente el SUNEO en Oaxaca.

Tanto por los resultados de los Exámenes Generales de Egresos de Licenciatura (EGEL) del CENEVAL, que posicionan al SUNEO en los primeros lugares a nivel nacional,como porlos reconocimientos obtenidos año tras año, tanto locales como nacionales, y desde luego internacionales, ubican a este novedoso sistema universitario como de “clase mundial”digno de ser imitado.

Para alcanzar el objetivo de la Licenciatura en Medicina en la UNSIS, el plan de estudio está conformado por 12 semestres que se organizan a través de cuatro ejes estructurales. Eje 1, constituido por bases biomédicas, está enfocado en la enseñanza de la estructura y funciones fisiológicas del ser humano. lo que proporciona los conocimientos teóricos para entender el funcionamiento del cuerpo humano. Eje 2, que corresponde a las bases preclínicas, e alumno aprenderá técnicas de exploración clínica e interpretación d los principales estudios de complementación diagnóstica, así como las bases fisiopatológicas de la enfermedad y su terapéutica farmacológica.

El eje 3, que incorpora las bases clínicas, se enfoca en el estudio de las patologías más representativas por área de especialidad, para comprender cada proceso desde el ámbito clínico y contar con la capacidad de establecer un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y una referencia oportuna con la finalidad de mejorar el pronóstico del paciente. Eje 4, de manera transversal, este eje comprende las bases sociomédicas y humanísticas de la medicina, para proporcionar las bases filosóficas y epistemológicas, éticas, jurídicas, administrativas y sociopolíticas de la medicina.

A partir del cuarto semestre los alumnos complementan su aprendizaje con la realización de prácticas divididas en ciclos de simulación y ciclos clínicos para fortalecer los ejes preclínico y clínico. Para las actividades desarrolladas en losciclos de simulación se dispone de simuladores, equipo, mobiliario e instalaciones modernas, amplias y conpersonal calificado y de tiempo completo.Al término de los 12 semestres el alumno realizará su internado rotatorio de pregrado en unidades hospitalarias, donde el alumno confirmará y vinculará sus conocimientos con la práctica clínica, bajo la vigilancia de médicos especialistas en cada una de las áreas claves. Una vez concluido este período el alumno realizará su servicio social, como lo establece la normatividad vigente en nuestro país.

El proceso de formación de los licenciados en medicina de la UNSIS es amplio, y combinado con los niveles de exigencia y disciplina, así como con los valores personales y profesionales que se comparte con los estudiantes y que caracteriza al SUNEO, es posible garantizar profesionales muy bien preparados y solidarios con la sociedad.

Reconocimientos 2018.- 1. - UTM. – Segundo lugar como mejor “Student paper” en el 6th International Worshop on new Trends in Medical and Service Robotics MESROB 2018, con el trabajo “A characterization of a robotics handwith movable palm”, de la autoría de Francisco Javier Espinoza García, Manuel Arias Montiel, Giuseppe Carbone, Esther Lugo González y Matteo Russo. Evento celebrado del 4 al 6 de julio de 2018 en la ciudad de Cassino, Italia. 2.- UNSIS. – La Licenciatura en Informática renueva el Nivel 1 de cincoaños, del Padrón de Programas de Educación Superior Reconocidos por su buena calidad de los CIEES en 2018. Continuará…

