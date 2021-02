Covid-19 podría acabar con humanos y hasta con animales

No. El COVID-19 no se va, ni se acaba. Esta moderna peste, que surge cuando “más avanzados estamos en ciencia y tecnología”, pero nada en cuanto a desarrollo humano, forma parte ya de nuestra existencia. Este virus, que no fue creado y tampoco es obra de la casualidad, no es más que el resultado de nuestra forma de vida cotidiana desordenada, en la que nos hemos con vertido en irresponsables y hasta promiscuos.

Este virus puede ser es uno más de los tantos que ya están esparcidos por todo el planeta y que solo esperan su turno para incubar en el campo propicio para su letal ataque, así sea en humanos o en animales, y desatar una reacción en cadena de contagios, como puede ya estar sucediendo por falta de inmunidad preventiva (pasiva).

-Muere primer perro diagnosticado con Covid-19 en Estados Unidos. - Un pastor alemán falleció a mediados de julio en Nueva York y sus dueños lamentan que no se haya dedicado aún tiempo para investigar los efectos del virus en los animales. El perro comenzó a tener problemas respiratorios a mediados de abril y desarrolló una mucosidad espesa en su nariz y comenzó a respirar forzadamente. La familia Mahoney, propietaria del perro, dijo que fue tratado con antibióticos y luego esteroides al desarrollar un murmullo en su corazón. Otra prueba del virus realizada cinco días más tarde, mostró que el perro ya no tenía el virus en su sistema y había desarrollado anticuerpos, confirmando que sí tuvo Covid-19, pero su condición continuó empeorando y tenía problemas para caminar. El pasado 11 de julio, tras comenzar a vomitar sangre, la familia optó por la “eutanasia”. La familia Mahoney lamentó que se conozca por ahora muy poco el virus en los animales porque las investigaciones se han centrado solo en los humanos. EL UNIVERSAL 30-07-20.

Un gorila, un tigre, un leopardo y dos gatos también en Estados Unidos, han dado positivo al Covid-19. Y en España, luego del sacrificio de 17 millones de visones por este motivo, los ambientalistas y hasta partidos políticos están pidiendo el cierre de las granjas dedicadas a la producción de visones. Sin embargo, el gobierno español ha explicado cómo está abordando el control sanitario de estas granjas y asegura que no hay “argumentos científicos” para el cierre. ¿Sabe usted, amable lector, qué está ocurriendo con los animales en otros países? Esa es la gran tarea a la que tienen que abocarse todos los gobiernos antes de que, como ya lo advertimos, se desate una reacción en cadena de contagios entre, o de humanos-animales-humanos. ¿Estaremos a tiempo? Es una tarea científica, no política.

De ahí que, mientras no se sepa de dónde provino, o proviene, este mortal virus, lo mejor, lo lógico y hasta científico, es aislar a los animales lo más posible, así sean dóciles mascotas, salvajes o de granjas. Es por el bien de todos, hasta de los animales, porque como bien se dice, al formar parte de los seres vivos, son como nuestros hermanos…

Con la autorización de Forbes México, ampliamos esta información que ya se ha difundido en otros medios, incluido EL HERALDO DE MÉXICO. -Forbes-- EFE-16-10-20.- El escualeno una sustancia obtenida a partir del aceite del hígado del tiburón y usada en los coadyuvantes de vacunas, hace de esos animales potenciales víctimas indirectas masivas del nuevo coronavirus, dado los millones de toneladas necesarias para fabricar las que protegerán del Covid-19.

Para obtener una tonelada de escualeno se necesita matar entre dos mil 500 y tres mil tiburones, señala a EFE Stefanie Brendl, directiva de Shark Allies, la organización que ha investigado el asunto y advertido del riesgo que corren millones de escualos. Brendl, que lleva dos décadas dedicadas a la conservación de unos animales de suma importancia para la salud de los océanos, afirma que Shark Allies no está pidiendo el fin de la investigación y elaboración de las vacunas para no perjudicar a los escualos, sino recordando que existen otras fuentes para obtener el escualeno. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)-por esas fechas- 34 proyectos de vacuna para Covid-19 han llegado a la fase de evaluación clínica en el mundo y 142 están en una fase previa. Shark Allies ha podido confirmar hasta ahora que 17 de esas vacunas usan coadyuvantes y cinco contienen escualeno de tiburón. Continuará…

