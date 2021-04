Biden, su programa de gobierno y México

México estuvo presente en el discurso que el presidente Joe Biden pronunció el miércoles para marcar sus primeros 100 días de gobierno.

Ciertamente no fue por nombre, pero México es una parte evidente y muy directamente interesada en algunos de los temas domésticos que abordó Biden, como su propuesta de resolver el problema migratorio y su llamado a mejores controles en las ventas de armas.

En otros, su agenda tiene, a querer o no, un impacto internacional, como su planteamiento de competencia y rivalidad con China y Rusia, y son un punto a considerar para países vecinos. Como México. Para poner un ejemplo, Biden habló de un plan de inversiones en infraestructura que aseguró creará millones de empleos en Estados Unidos, a partir de la aplicación de nuevas tecnologías y energías limpias.

"No hay ninguna razón por la que las cuchillas para turbinas eólicas no se pueden construir en Pittsburgh en lugar de Beijing. No hay razón por la que los trabajadores estadounidenses no puedan liderar el mundo en la producción de vehículos eléctricos y baterías", indicó.

En ese sentido, precisó que "todas las inversiones en el plan de trabajo estadounidense serán guiadas por un principio: "comprar americano". Los dólares de impuestos estadounidenses se utilizarán para comprar productos estadounidenses, hechos en Estados Unidos, que crean trabajos estadounidenses. Como debe ser".

La definición de "producto estadounidense" en el marco del actual Tratado México-Estados Unidos-Canadá, puede tener un impacto de enorme consecuencia sobre la economía mexicana, al igual que el impulso que se propone darle al sindicalismo y al medio ambiente.

En cuanto a la cuestión migratoria, señaló que "tenemos que llegar a la raíz del problema de por qué las personas huyen a nuestra frontera sur, de Guatemala, Honduras, El Salvador", dijo, y recordó que "cuando era vicepresidente, me enfocaba en proporcionar la ayuda necesaria para abordar estas causas fundamentales de la migración. Ayudó a mantener a las personas en sus propios países en lugar de ser obligados a irse".

Biden planteó el futuro como una confrontación entre la democracia y el totalitarismo, en la que aseguró que EU saldrá victorioso, y al marcar sus primeros 100 días de gobierno, advirtió directamente a China y a Rusia de no interferir con su país.

"Ninguna nación puede lidiar con todas las crisis de nuestro tiempo solo, desde el terrorismo, hasta la proliferación nuclear, hasta la migración masiva, la ciberseguridad, el cambio climático, y como estamos experimentando ahora: las pandemias. No hay una pared lo suficientemente alta para mantener alejado cualquier virus", señaló.

Las propuestas de Biden parecen plantear una renovada Guerra Fría y un considerable esfuerzo económico. Y si bien México no fue directamente citado, en el discurso del mandatario hay lecturas que deben hacerse muy cuidadosamente.

Por JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.

