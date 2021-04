Regresa la normalidad, regresan los delitos

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública durante marzo de 2021 la incidencia delictiva se incrementó en 21.4% respecto de febrero del mismo año, al pasar de 150 mil 761 Carpetas de Investigación iniciadas en febrero a 183 mil 111 en marzo.

El crecimiento en los delitos totales coincide con el retorno a la nueva “normalidad”, luego de que de diciembre de 2020 a febrero de 2021 la mayor parte de las personas volvieron a confinarse y la actividad económica se volvió a estancar momentáneamente.

Este patrón confirma lo que he venido diciendo desde abril del 2020 en el sentido de que la pandemia encerró a las potenciales víctimas y contribuyó en que la incidencia delictiva disminuyera significativamente.

Dicho de otra forma, el coronavirus trajo consigo una especie de "bono pandémico" que se ha ido gastando semana tras semana a partir de la segunda quincena de febrero y provocara que marzo de 2021 no solo fuera mayor que el mes inmediato anterior, sino que superará a marzo de 2020 en un 6.8%.

Entre los delitos que aumentaron destaca el robo en sus diversas modalidades, cuyo incremento fue del 15%.

De hecho es la primera vez que el robo de vehículo repunta en forma significativa, ya que desde 2011 venía descendiendo de manera sostenida. En esta ocasión el aumento fue del 11.1% entre febrero y marzo, algo realmente preocupante y que refleja que si los vehículos vuelven a salir de sus "garages" y circulan por las calles, volverán a ser robados.

Otros delitos que se incrementaron sensiblemente fueron el homicidio doloso y el feminicidio, en 12% y 30%, respectivamente.

No obstante este rebote mensual, las autoridades federales y algunas estatales insisten en comparar el primer trimestre de 2021 con el mismo periodo de 2020, ya que las cifras les favorecen, lo cual no está mal pero podría interpretarse como no querer ver que el agua a su alrededor empieza a "entibiarse" y que terminará quemándolos, como en la fábula de la rana y el agua hirviendo.

La prueba de fuego para las autoridades de los tres niveles de gobierno será comparar el primer cuatrimestre de 2021 con el de 2020, ya que incluirá el drástico descenso registrado entre marzo y abril del año pasado que fue del 30.1%, el mayor del que se tenga conocimiento desde que el SNSP lleva los registros mensuales (1997).

En ese momento se habrá acabado el "bono pandémico", ese que tanto se utilizó para decir que los delitos han ido disminuyendo y habremos vuelto a la realidad, esa que indica que en materia de seguridad las cosas no van bien.