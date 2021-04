Un fiasco, la serie de Colosio Riojas

Producciones Memo Rentería presentó hace dos semanas el tráiler de la serie de Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, para calentar la historia con miras a incrementar la popularidad del joven político y que los regios conozcan el pasado, presente y visión de futuro del hijo del excandidato presidencial ejecutado en 1994. Sin embargo, algo pasó que no le ha ido nada bien a la trama: al ser distribuida de manera gratuita y abierta lleva muy pocas reproducciones en YouTube.

Rentería es conocido por haber transformado a Jaime Rodríguez en El Bronco, un personaje arrebatado que se ganó el corazón de la gente por supuestamente haber enfrentado armado y cara a cara, a los grupos criminales de su comunidad, allá en la alcaldía de García, Nuevo León, a los que supuestamente les ganó la batalla y les cerró bares y negocios clandestinos, donde traficaban y distribuían droga.

Ahora, con Colosio Riojas busca sacudir las emociones y arrebatarles el corazón a los votantes con la videoserie El Legado, donde el emecista cuenta su vida infantil, el asesinato de su padre, la muerte de su madre y otros detalles con los que justifica sus aspiraciones a gobernar Monterrey.

Sin embargo, el equipo de Rentería y del propio Colosio no han logrado los objetivos de la serie documental de nueve capítulos que se transmite en YouTube, con duración de cinco minutos. El trailer fue estrenado el martes 6 y se presenta con una entrega cada miércoles, y el domingo a las 20:00 horas en el canal de Luis Donaldo Riojas.

El capítulo 1 se estrenó el 11 de abril y apenas alcanza 61 mil 879 reproducciones (no todos terminan de ver el episodio) y 689 me gusta. El capítulo 2, estrenado el 14 de abril, apenas alcanza 37 mil 571 reproducciones y 355 me gusta (el video de un taxista se viralizó, alcanzó un millón de vistas en la tarde de ayer, por no insultar y ofrecer disculpas a un motociclista al que estuvo cerca de arrollar). El capítulo 3 de Colosio sólo tenía a 55 personas viendo la entrega al momento de terminar esta columna. Por todo esto no se alcanzó la viralización esperada.

A ver si no le resulta contraproducente al candidato de MC el trabajo de Rentería porque con El Bronco, la raza no anda tan bien que digamos. Los regios ya no se chupan el dedo y menos se compran los cuentos de dicho estratega político. No es lo mismo andar haciendo telenovelas que ponerse a administrar la realidad y los problemas de la gente.

Uppercut: Morena cayó derrotado en cuatro municipios queretanos antes de iniciar las campañas porque el Instituto Electoral del Estado de Querétaro le negó el registro de sus fórmulas en Jalpan, Corregidora, Pinal de Amoles y Ezequiel Montes, el único ayuntamiento gobernado por el partido del Presidente, y donde veían la fisura para poder expandirse en aquellas tierras del Bajio. Ahora sí que el partido que busca hacerle sombra al panismo en su bastión, con Celia Maya a la cabeza y sus aliados del PT, empezó con el pie izquierdo porque el árbitro electoral también rechazó las fórmulas al PT en cinco ayuntamientos y en tres distritos locales.

Por ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

avh