Desde la muerte de Avicii nada ha sido igual

Desde la dolorosa partida de Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, la industria de la música electrónica no ha sido igual. Aquel 20 de abril del 2018 perdimos a un músico y productor brillante, que se atrevía a todo y además, lo hacía funcionar.

Desde entonces, pocos, muy pocos han sido los productores que se han atrevido a hacer algo nuevo, a marcar tendencia. Ya lo dijo Carnage hace un tiempo, la música electrónica ha estado estancada porque faltan personas extremadamente creativas, como lo fue Tim.

El próximo martes se cumplirán tres años desde la muerte de la estrella sueca y la música electrónica sigue en pausa, más aún si consideramos lo que le ha afectado la pandemia a la industria. Pero, ¿es este un pretexto para que nadie se atreva a innovar?

¿Cuándo volveremos a ver a alguien audaz en la música electrónica?

Hoy, queremos recordar la vida de Avicii, su legado y al humano detrás del artista con algunos datos que no todo mundo sabe sobre este DJ sueco que marcó la vida de muchos de nosotros.

1- Hacia caridad.

Hay un antes y un después de este DJ y productor considerado como un genio de la música que no sólo nos tocó el corazón con sus melodías y sus letras, si no con una serie de acciones que hicieron de este mundo un lugar mejor.

En 2012 hizo una gira llamada House for the Hunger y donó 1 millón de dólares a Feeding America; en esta ocasión, uno de sus conciertos fue en México, en donde tuve oportunidad de entrevistarlo y preguntar justamente por esta idea; dijo que cuando tienes tanto dinero, lo más lógico siempre será ayudar a los que no tienen.

Además, era una persona muy entregada a otras causas, independientemente de las tormentas que él mismo pudiera estar sorteando, siempre trató de ayudar a otros.

Otro gran ejemplo de esto es que es uno de los artistas que siempre estuvo involucrado en campañas contra la trata de personas; de hecho, dos de sus videos tienen ésta temática, especialmente For A Better Day que destaca la trágica realidad de la trata de niños; por esto, algunas teorías conspirativas dicen que pudo haber sido asesinado y no se trató de un suicidio, como se informó.

Hizo su sueño realidad al trabajar con Coldplay:

Avicii no sólo conquistó nuestros corazones con su música, si no que además, logró hacer realidad el sueño de muchos otros productores, especialmente los dedicados a la música electrónica; y es que cuando le preguntas a un Top DJ cuál es su colaboración soñada, 8 de cada 10 veces responden que quisieran trabajar con Coldplay.

Tim lo logró y creó junto a Chris Martin dos grandes tracks para la banda inglesa: A Sky Full Of Stars y también Hymn For The Weekend.

La fama viene de familia:

Algo que probablemente muchos no sepan es que la mamá de Avicii también es famosa; su nombre es Anki Liden, y es una actriz bastante reconocida en Suecia. De hecho trabajó en la película nominada al Oscar titulada: My Life As A Dog de 1985.

Sus hobbies:

En sus tiempos libres, Avicii era un lector empedernido; alguna vez comentó que leyó todas las novelas de Game Of Thrones 3 veces. Aunque también amaba las series, y dividía sus pausas entre estos dos pasatiempos; South Park y Arrested Development estaban entre sus favoritas.

Fue modelo:

Es muy común ver a grandes estrellas haciendo comerciales, ya lo hemos visto con otros DJs, y con Avicii no fue la excepción, pues participó en un comercial para Ralph Lauren, e incluso lanzó un remix especial de Silhouettes para la ocasión.

También hizo un comercial para Volvo XC90.

Como ven, Avicii tenía muchas facetas; a veces es difícil imaginar todo el infierno que vivía por dentro, cuando por fuera todo parecía perfecto, sin embargo, cuando vemos a personas extremadamente exitosas, la verdad es que no tenemos ni idea de las cosas a las que han tenido que renunciar y las luchas internas que han vivido para llegar ahí.

Avicii siempre vivirá en nuestros corazones por medio de su música; su legado. Lamentablemente la escena electrónica jamás se recuperará de una pérdida tan grande, pero seguiremos honrando y recordando a un ícono que ahora tiene el estatus de -Leyenda-.

