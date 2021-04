La injusticia de la era digital

¿Te acuerdas de esas épocas en las que el éxito de los músicos se media en cuántos discos vendían? Muchos, a partir de vender álbumes se convertían en millonarios. Esos tiempos han quedado atrás, y con ello las ganancias que esto suponía.

El mercado ha cambiado por completo, la forma de producir música y de consumirla ha dado un vuelco de 180 grados y las cosas han evolucionado al grado que, en realidad, el que tu música sea reproducida varias millones de veces no supone tanta ganancia como lo hacen los eventos en vivo, aunque hay algunas excepciones.

Aunque la era digital sea una aliada en muchas cosas, también parece ser un gran enemigo en otras, como en las ganancias reales que puede tener un artista al subir su música a plataformas como Spotify; por ello, músicos de todo el mundo han expresado su malestar hacia esta compañía que solamente les paga entre $ 0.003 y $ 0.005 centavos de dólar por play.

Entonces, sólo los productores que llegan a tener más de un millón de reproducciones en una sola canción podrán generar un ingreso aproximado de 4 mil dólares.

Pero antes de que digamos que esta cifra está muy bien, hay que entender cómo funciona: no todo este dinero es para el artista; si no que se divide entre el sello discográfico, los compositores, editores y algunos otros involucrados que reciben parte de este pago.

Grandes nombres como David Guetta no tienen problema con esto, pues por poner un ejemplo, su canción Titanium, que tiene más de 921 millones de reproducciones, supone que con sólo este track, este DJ y productor ha ganado la cantidad de: 4 millones 605 mil dólares; pero hay pocos artistas que tengan esta cantidad exorbitante de plays. Además, recodemos, no todo es para él.

Un hecho interesante es que durante la pandemia, Spotify ha triplicado su valor pero no ha aumentado sus tasas de pagos, y considerando que actualmente es casi el único ingreso que tiene un músico, lo justo sería que hubiera un reajuste por parte de la compañía de streaming musical más importante.

Spotify ha sido bastante misteriosa con respecto a sus contratos, pero se sabe que la tasa de pago por play varía en cuestión de algunos factores como el país, el tipo de suscripción y el acuerdo que tenga con la disquera que tiene los derechos de la canción en cuestión.

Muchos podrían decir que no es necesario estar en Spotify, y que lo que deberían hacer es irse a otras plataformas que valoren un poco más el trabajo que hay detrás de un track. Sin embargo, en la actualidad, si no estás en Spotify casi podríamos decir que no existes. Ninguna otra plataforma tiene el poder que tiene esta compañía de streaming.

Yéndonos atrás en la historia, Spotify tardó cinco años en poder consolidarse. Tuvo sus orígenes en 2008 y para el 2013, el pionero de la música en streaming ya tenía 30 millones de usuarios; y este numero ha crecido exponencialmente al paso de los años, dándole ahora la cantidad de 345 millones de usuarios activos y 155 millones de usuarios de suscripción de pago hasta finales del 2020.

Aún con lo poco que pagan a los artistas, hay algunos que ganan buen dinero con esta plataforma; sólo hay que recordar lo que mencioné más arriba, este dinero se reparte y además, tendríamos que dividirlo entre la vida total de la canción; es decir, no es que reciban estas cantidades mensuales.

Top Dollar hizo una estimación hace poco para saber quiénes eran los artistas con más ganancias en esta plataforma musical.

Para ello sacaron algunas estadísticas, dejando fuera a los artistas fallecidos y encontraron algunas cifras aproximadas.

En este reporte se menciona que Drake ha sido el artista con más ganancias, con un aproximado de $ 52,546,150.00 dólares.

La canción con mayores ganancias, según Top Dollar es Shape Of You de Ed Sheeran, que generó alrededor de $ 6,566,000 dólares.

El único artista electrónico que figura en la lista es The Chainsmokers, que con Closer que cuenta con 1900 millones de plays y es una de las canciones con más reproducciones dentro de la plataforma, generó una ganancia estimada de $ 4,699,100 dólares.

En general, The Chainsmokers tiene un total de 7.200 millones de transmisiones, con un total de ganancias estimado de $ 17,672,812 sólo de Spotify.

Claro que artistas de esta talla no deben de tener ninguna queja hacia Spotify, pero los que son artistas emergentes, los que no gozan de tanta popularidad mediática, los que no tienen tantos plays, pagarles $0.005 centavos de dólar por reproducción, casi parece una broma.

¿Tú qué opinas? ¿Debería Spotify ajustar su tasa de pago por reproducción?

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

jram