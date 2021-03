¿Qué está pasando con Swedish House Mafia? ¿Dónde están?

Ya pasaron casi 12 años desde que tres productores irrumpían en la escena electrónica bajo el nombre de Swedish House Mafia. Probablemente ellos no dimensionaban en ese lejano 2009 en lo que se convertirían. Una de las agrupaciones del EDM con más auge que ha habido en la historia de la música electrónica.

Pero, ¿Por qué se convirtieron en leyendas? Axwell, Sebastian Ingrosso y Steve Angello lanzaban Leave The World Behind e inmediatamente se volvían un éxito en Europa, haciendo que tuvieran una residencia en el mítico club de Ibiza, Pachá, llamada Dark Forest; convirtiéndose en una de las fiestas predilectas por todos los visitantes de la isla blanca.

La energía que tienen estos tres productores sobre el escenario, la calidad de su música, la perfección de sus letras, sus increíbles visuales y un muy buen plan de marketing de la mano de su primera representante: Amy Thompson convirtieron a estos tres suecos en unas verdaderas leyendas de la música electrónica.

Su impacto aumentó aún más cuando lanzaron One, que hizo que su nombre creciera a niveles inimaginados; llegando a tocar en prácticamente todos los mejores festivales EDM del mundo.

Lo que ellos crearon fue identidad pura, algo que es imprescindible para que un artista sobresalga. Eran los 3 juntos magia pura, los amigos DJs haciendo una buena fiesta, los suecos que estaban a la conquista del mundo EDM, proponiendo sonidos nuevos.

Luego, estando en lo más alto de su carrera deciden separarse. Llega el One Last Tour y finalmente Ultra Miami fue el escenario que los vio despedirse en 2013, cuando tres años antes se habían presentado en el mismo lugar con uno de los sets más impresionantes que ha tenido Ultra Music Festival en su historia.

5 años después, en 2018, los veíamos regresar al mismo lugar donde dijeron adiós, en Miami, envueltos en llamas, una capítulo más para la historia del EDM. ¿Sería un reencuentro de una sola ocasión o un retorno anunciado?

Si en algo son maestros estos tres suecos es en crear expectativa, cuando hablamos de ellos, nada es seguro… y una vez más lo demostraban. Unos meses después anunciaban que sí regresarían. Lo que antes habían hecho Axwell /\ Ingrosso y Steve Angello por separado, ahora volvía a quedar en “pausa” para volver a darle vida al proyecto que catapultó sus carreras; porque aunque desde antes, los tres ya gozaban de cierta fama en la escena, lo que hizo Swedish House Mafia fue legendario.

¿Qué pasó? ¿Por qué en su momento se separaron? Es un misterio del cual nadie tiene una respuesta “absoluta”, muchos dicen que se pelearon, otros que sólo fue una estrategia de mercado.

Lo cierto es que regresaron y por supuesto, había que hacer gira mundial, y su primer parada fue México. Como siempre, con una producción impecable, un lleno total y muy buen ambiente. Por fin, el super grupo del EDM estaba de regreso. Era 2019, había varias fechas anunciadas, entre ellas, una en Tomorrowland durante el verano; pero no llegaron a presentarse, cancelaron dos semanas antes del evento. ¿Qué pasó? Una vez más no lo sabemos.

A eso le siguieron más cancelaciones, no lanzaban nada de música. Algo estaba mal. Pero como ellos son los maestros del misterio, nos quedamos en las mismas.

Redes sociales a negro y ninguna noticia durante todo lo que ha durado la pandemia. Nada, no hay livestreams, no hay música, no hay nada más que rumores, que dicen que están trabajando en nuevas melodías, pero como siempre, no hay nada concreto.

Ahora, sufren otra ruptura, no entre ellos, pero sí con su disquera y su management. El trío sueco dijo adiós a Columbia Records, así como a Ron Laffitte, de Patriot Management, con quien estuvieron trabajando poco más de un año, justo después de su show de regreso en Miami, cuando se separaron en buenos términos de su manager de toda la vida, Amy Thompson.

Esta nueva relación laboral, la realidad es que no fue fructífera, pues sin presentaciones ni música nueva, no había mucho que ganar.

El por qué deciden terminar con estos contratos, como todo lo relacionado a SHM es una incógnita, pero esto, más los rumores de que están trabajando en algo nuevo, podría indicarnos que tal vez, teniendo un poco de esperanza, este súper trío libere música pronto, bajo el ala de otro sello discográfico. Lo cierto es que desde el lanzamiento de su último álbum han pasado casi 9 años, ya es momento de regresar con todo o ¿podrían enfrentarse al olvido? Difícilmente, porque como les dije, ellos en poco tiempo alcanzaron el estatus de “leyenda”, pero sí creo que se lo deben a su público, que no ha dejado de adornarlos y extrañarlos desde el primer día.

Como todo lo que pasa con Swedish House Mafia, habrá que esperar para ver qué sucede.

