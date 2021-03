K1, el pionero del Hardstyle en México

Corría el año 2002 cuando Kike, mejor conocido como K1 daba sus primeros pasos en la música electrónica. En ese entonces descubrió un vinilo que tan sólo tenía una etiqueta blanca con la leyenda Promo 052. Fue amor a primera oída.

Investigando descubrió que se trataba del Hard Bass, que más adelante se convertiría en Hardstyle, el género que marcó a K1 desde un inicio.

Después de estudiar una ingeniería en audio y producción de música electrónica, decidió ir a Holanda a tomar un curso de producción de Hardstyle; cuando regresó a México, trabajó muy duro haciendo canciones, fundó su sello discográfico K1-Recordz y así comenzaron a llegar los shows en vivo, en donde K1 era solicitado para alternar con artistas de la talla de Headhunterz, Tatanka y Radical Redemption.

Para el 2016 ya era parte de la alineación de EDC México en Circuit Grounds, luego en Wasteland y más adelante llegó a representarnos en EDC Las Vegas.

Ahora este mexicano lanzó el día de ayer una canción llamada Be Free en el reconocido sello Basscon, perteneciente a Insmoniac, siendo el primer mexicano junto con Bass2headz -artistas pertenecientes al sello K1 Recordz- en firmar en este importante sello internacional, que es una de las marcas más importantes en el ambiente del Hard Dance Music.

Respecto a nombrar este track Be Free, K1 dijo que es un nombre que nace en contexto con la pandemia, lo pensaron de esa forma porque el encierro y todo el proceso psicológico que nos llevó aceptar que todo a nuestro alrededor cambió, nos lleva a revelarnos a través de la música y tener el mensaje conciso de siempre “ser libres”.

Este sin duda es uno de los grandes logros que ha tenido K1 en su carrera. Ha sido un camino largo, lleno de obstáculos y trabajo duro, pero ha rendido fruto gracias a su talento.

Desde el 2006 que hizo su primera canción, comenzó con el slogan "El Hardstyle Mexicano puede ser una realidad”. Para el 2013 que fundó su sello, lo cambió a “El Hardstyle Mexicano ya es una realidad”.

Esa idea es la que ha llevado a mucha gente a decir que K1 es el gran pionero del género en México.

Como a muchas artistas y a todos en general, el 2020 y lo que va del 2021 nos dejó con varios planes en el tintero, y K1 no fue la excepción, pues el año pasado tenía planeado un tour por España, Croacia, Austria y Holanda, así como un tour en Asia para demostrar que el Hardstyle mexicano puede triunfar alrededor del mundo.

Sin embargo, a pesar de las fechas canceladas, Kike no se detuvo y empezó a trabajar en música nueva. Los planes para este 2021, en lo que los festivales regresan, son lanzar al menos 8 canciones, entre las cuales hay colaboraciones con artistas internacionales.

K1 es un gran ejemplo a seguir, es la viva imagen de que puedes enamorarte de algo desde muy pequeño y no quitar el dedo del renglón hasta que lo cumplas; no importa si eres el primero que lo intenta, no importa si eres el único, porque cuando haces las cosas de corazón las recompensas llegan a su debido tiempo.

¡En horabuena por K1! Es un orgullo que sea el primer mexicano firmado en un sello de la talla de Basscon y que siga representando a nuestro país en el mundo del Hardstyle por todo lo alto.

Recuerden que pueden escuchar Be Free en todas las plataformas y estar en contacto con K1 en sus distintas redes sociales: @k1hardstyle

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR