Headhunterz, un ejemplo a seguir

Hace unos días, Willem Rebergen, mejor conocido como Headhunbterz subió a sus redes sociales algo que llamó la atención de muchos; y es que este DJ y productor siempre tiene algo positivo que compartir.

Muchos podrían pensar que por hacer Hardstyle, los artistas llegan a ser fríos o rudos, pero la realidad es que Willem nos demuestra siempre que es una persona con los pies en la tierra, muy espiritual y con defectos y virtudes como todos los demás.

Siempre nos está compartiendo su día a día, cómo vive, su estudio y su dieta en su camino a adquirir un físico envidiable.

En Instagram subió una foto que decía que últimamente no había estado en la computadora y mucho menos en el estudio; dando a entender que estaba en un momento de sequía de creatividad.

Sin embargo, dijo que en lugar de no hacer nada, ha estado utilizando este tiempo libre para seguir aprendiendo teoría musical, producción y estudiando piano.

Y es que como bien dicen, la creatividad llega, pero tiene que encontrarte trabajando.

Ahora con todo ese conocimiento nuevo regresa al estudio a crear, porque no hay nada que llene más su alma que el saber que construyó algo de la nada.

Mencionó que imaginaría que los eventos están por regresar y que pronto estaríamos juntos de nuevo, más fuertes y más inspirados que nunca.

Todo esto me puso a pensar en muchas cosas, entre ellas que nosotros como público siempre estamos esperando que los artistas nos sorprendan con nuevas creaciones, sin importar si están bien de ánimo o no, porque es “su trabajo”.

Por otro lado, pensamos que el tema de no tener eventos y tener que estar mayormente en nuestras casas por la pandemia sólo nos afecta anímicamente a las “personas comunes”, porque ¿de qué va a preocuparse un Top DJ? Si tiene dinero de sobra y una casa gigante para no aburrirse. Pero la realidad es que sí afecta, ellos viven de la energía de la gente, el público es su termómetro para liberar canciones oficialmente, ellos también tienen bloqueos, viven ansiedad, depresión y un sin fin de cosas que muchas veces no podemos ni imaginar.

Lo que me parece notable de Willem es que no quiera mantener esa apariencia de “vida perfecta” que tenemos en las redes sociales, que sea tan transparente y que comparta con nosotros que también llega a sentirse estancado.

Por otro lado, hablamos de alguien que ya tiene un lugar establecido en la industria de la música, que bien podría quedarse sin hacer nada y no le afectaría en mucho; pero nos da una lección notable: no importa qué tan grande o famoso seas, siempre hay que estar preparándose, siempre hay que estar estudiando y practicando para ser mejores. Cuando no te “compras” la fama, te da la humildad para seguir aprendiendo, y eso te hace mejor que otros que están en tu posición.

Headhunterz nos dio una cátedra de humildad y nos demostró que así deberían de ser todos los artistas; siempre tratando de mejorar, teniendo el valor de reconocer que no se sienten bien y hacer algo al respecto. Así la industria de la música se evitaría muchos malos momentos como los retiros indefinidos de los escenarios o los suicidios.

Este grande del Hard vino a recordarnos que está bien tomar una pausa, pero hay que utilizarla para crecer y ser mejores.

Seguramente Willem regrese recargado y listo para liberar canciones increíbles que nos pondrán a todos a bailar; porque esa es la magia de la música, tanto para quien la hace como para el que la escucha; nos hace viajar a un mundo donde “todo está bien”.

Te dejo con esta pregunta: y tú, ¿Qué has hecho en esta cuarentena para convertirte en una mejor versión de ti?

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

jram