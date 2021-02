Estrenos que esperamos este 2021 en la música electrónica

Tuvimos un 2020 bastante sombrío y nunca antes visto en la industria de la música con cientos de eventos y festivales cancelados. Pero viéndole el lado positivo a todo esto, los DJs y productores tuvieron el tiempo suficiente de entrar en el estudio prácticamente a diario para darnos un año lleno de música nueva.

¿Qué pasará en el 2021? ¿Seguirá esta tendencia? Creo que la respuesta es que sí, por lo menos por unos cuantos meses. Los festivales siguen cancelándose o posponiéndose y mientras no esté completa la vacunación mundial y sigan apareciendo nuevas cepas de COVID-19, es probable que vivamos la mayoría del 2021 aún confinados y sin posibilidad de asistir a eventos masivos.

A pesar de que eso signifique que no podamos bailar juntos, también traerá consigo mucha música nueva; los productores extrañan a la gente y están conscientes del poder que tiene la música y eso significa que estarán interesados en darnos cosas nuevas y mantenerse vigentes hasta que regresen los eventos en vivo.

Cada que comienza un año comienzan las especulaciones de qué es lo que podríamos esperar musicalmente hablando, y empiezan los rumores de cuáles DJs podrían sacar nuevos discos. Esta es la lista.

SKRILLEX: el DJ y productor estadounidense dijo en una entrevista que por fin tuvo el tiempo de entrar al estudio y empezar a trabajar en un proyecto de larga duración, de hecho, en octubre del año pasado subió un track a SoundCloud llamado Kliptown Empyrean que podría ser parte de este álbum. Recordemos que como tal, Skrillex sólo tiene un álbum de larga duración, titulado Recess que salió en 2014; así que ya es tiempo de estrenar un nuevo material discográfico. Es prácticamente un hecho que este año podremos disfrutar de mucha música por parte de Sonny Moore.

CALVIN HARRIS: Este DJ y productor es un nombre importante en la escena electrónica, y al haber tenido un 2020 alejado de lo que hacía comercialmente y concentrarse puramente en su nuevo alias Love Regenerator, es natural que podamos pensar que el 2021 podría ser el año en que vuelva a trabajar bajo su nombre artístico más conocido y probablemente entre al estudio con grandes artistas, como lo hizo en su último disco Funk Wav Bounces Vol.1, en donde tuvo colaboraciones con Nicki Minaj, Ariana Grande, Frank Ocean, y muchos más.

Lo que es seguro es que si Calvin Harris lanza un nuevo disco este año, seguramente volverá a dominar todas las listas de éxitos. Ya es algo natural para él.

PORTER ROBISNSON: Este DJ y productor tomó las redes sociales para anunciar que su disco estaba completo y que eran sus canciones favoritas de todo lo que ha hecho.

“Nurtur” es una realidad y será lanzado en Abril de este año. Sin duda será un disco ambicioso y con el talento que tiene este DJ y productor estadounidense, muy probablemente se convierta en uno de los trabajos más sobresalientes de este año.

Pero no sólo hay que hablar de discos, pues también existen IDs que hemos esperado algunas veces durante años y que probablemente vean la luz en este 2021.

Este es el caso de Bliss de Axwell y Years, una canción que encantó a todos los presentes en el escenario de Ultra Music Festival allá en el 2015 y que aún no ha sido estrenada oficialmente. Ya esperamos 5 años, creo que Axwell debería darle ya luz verde, sobretodo considerando que estuvo muy calladito todo el 2020.

Y hablando de Axwell, también hay que cruzar los dedos para que Swedish House Mafia ya libere la canción It Gets Better que sonó en la primera fecha de su tour del reencuentro en Mayo del 2019.

Este podría ser un buen año para que la Mafia Sueca retome su camino, si es que no ya se separaron nuevamente, porque entre ellos tres no hay más que silencio total y redes sociales en negro.

También podríamos esperar el lanzamiento de Somebody Like You de Alesso, quien la tocó a finales de 2019 y luego en su show en Ultra Taiwan en noviembre del año pasado, por lo que hay una buena posibilidad de que se lance oficialmente este track que ha causado furor entre sus fans.

No se desanimen ElectroLovers, pues aunque estamos viviendo un inicio de año complicado y nuestra ilusiones de ir juntos a un festival están cada vez más lejanas, lo que sí podemos esperar es un año lleno de buena música y álbumes completos de calidad.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR