Los efectos que ha tenido la pandemia en la salud mental

Desde la muerte de Avicii, hace ya casi tres años, la salud mental ha sido uno de los principales enfoques que ha tenido la industria de la música. Ahora se tiene mucha más información, los mismos artistas están al pendiente de no sufrir ansiedad o depresión y ellos, y la misma industria, han tomado cartas en el asunto, tratando de hacer del negocio del entretenimiento, en especial el de la música electrónica, mucho más amigable.

Con esto, los fans hemos podido comprender un poco más de lo que sufren los artistas día con día, y llegamos a ser mucho más empáticos cuando nuestros DJs y productores favoritos deciden tomarse un descanso o retirarse temporalmente de los escenarios.

Antes, el mundo no se detenía, ahora, se dan el chance de ponerle pausa a sus carreras cuando sienten que algo no va bien.

En otros tiempos, los temas de ansiedad, depresión, abuso de sustancias, cansancio extremo y algunos otros males eran precisamente por el ritmo tan ajetreado que traía el DJ Life, con sus más de 200 presentaciones al año, mientras trabajaban en música nueva prácticamente cada semana, daban entrevistas y se hacían tiempo para los fans y algunas causas benéficas. Y justo por esto podríamos pensar que después de un año de estar en casa, todas estas cuestiones mejorarían; pero no ha sido así.

Al principio de la pandemia, muchos artistas estaban felices de poder pasar tiempo en sus casas, enfocarse a cuidar de sí mismos física, mental y emocionalmente; pasar tiempo con su familia e incluso tener toda la disponibilidad para entrar al estudio y crear música.

Pero claro, todos pensábamos que la pandemia acabaría en un par de meses cuando mucho, para después regresar al ritmo acelerado al que estábamos acostumbrados; ellos también lo creían así, y por lo mismo, una pausa “forzada” les vino como anillo al dedo.

Pero la pandemia ha durado mucho más, hace 12 meses que casi no hay eventos, salvo en algunas partes del mundo, y ahora, eso mismo, el estar encerrados y no poder tener shows, es lo que está llevando a varios artistas a sufrir depresión y ansiedad.

Es como si nos hubiéramos pasado del otro lado de la balanza, y con esto, lo que quiero decir es justo eso, estamos sin balance, no estamos en el centro. Los artistas no han podido encontrar un punto medio entre su trabajo y cuidar de sí mismos.

Según un estudio, publicado por la organización sin fines de lucro Help Musicians, con sede en el Reino Unido, el 87% de los músicos actualmente está sufriendo algún tipo de enfermedad mental; esto derivado del encierro, de no poder trabajar como solían hacerlo y por supuesto las finanzas.

Es interesante, porque podríamos pensar que un músico profesional tiene la liquidez necesaria para hacerle frente a un par de años sin trabajo, pero no en todos los casos es verdad.

De hecho, 7 de cada 10 encuestados por esta organización, admitieron tener mucha preocupación por el futuro con respecto a su economía.

Así mismo, el 25% de los artistas encuestados se están planteando seriamente la posibilidad de renunciar al negocio de la música definitivamente.

Muchos han encontrado una forma de tener ingresos mediante “streamings” pagados, pero no es lo mismo.

Muchos otros han encontrado recientemente una manera de ganar millones vendiendo “arte” en los NFT (Non-fungible tokens), en donde subastan piezas únicas de música, artes de discos y algunas cosas más por cantidades impresionantes. Aún así, lo que en verdad extrañan es la energía de la gente y estar en un escenario. Los NFTs y otras prácticas pueden solucionar de manera inmediata la falta de ingresos, más no la pasión por su trabajo.

Aún nos falta algo de tiempo para saber con exactitud qué pasará este año, pero hay algunos festivales que están siendo muy optimistas con respecto a las ediciones 2021, por lo menos para el segundo semestre, como lo son: EDC Vegas, Lost Lands y Tomorrowland.

Como siempre, no nos queda más que esperar, y mientras tanto, si tú estás sintiendo que tu salud mental está en deterioro, te dediques o no a la música, busca apoyo profesional; no estamos solos, muchos estamos pasando por lo mismo y lo primordial es que tengas salud, en toda la extensión de la palabra.

POR MAJO MONTEMAYOR

ELHERALDODEMEXICO.COM

@MAJOMONTEMAYOR

jram