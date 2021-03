Juan sin miedo

Los hermanos Grimm publicaron hace 200 años un cuento de hadas donde el protagonista, Juan, no sentía miedo por nada ni ante nadie y salió en la búsqueda de aventuras para conocer eso que llamaban miedo y sentir el temblor de su cuerpo. No pude evitar asociar aquel cuento con uno de los mexicanos más mediáticos, admirados y atacados en los últimos días: Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. El juez Gómez Fierro sorprendió al legislativo abyecto, al presidente Andrés Manuel López Obrador, al propio Ejecutivo y a toda la opinión pública por dar tremendo revés a la reforma de La Ley de la Industria Eléctrica, la cual se levantaba como la bandera obradorista del “aquí se hace lo que yo digo”. Juan Pablo Gómez Fierro, 38 años, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos además de tener una especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Su fama ha crecido significativamente ya que es el primer mexicano, dentro del poder judicial, que ha demostrado no tener miedo a las reacciones del presidente de México al frenar su despropósito de reforma eléctrica. Una vez analizados los amparos presentados por varias empresas, otorgó nueve suspensiones definitivas en favor de: Energía y Proyectos Eólicos; Fuerza y Energía de Naco Nogales; Fuerza y Energía Bill Hioxo; Fuerza Eólica de San Matías; Eólica Santa Catarina; PE Ingenio; Eólica de Oaxaca; Blumex Power 1; Parque Eólico Reynosa III. Hasta el momento las suspensiones provisionales suman poco más de cincuenta. La furia del presidente mexicano ha sido mas que evidente en todas sus conferencias matutinas. Ha amenazado al juez de interponer denuncias ante el Consejo de Judicatura. La intención del Ejecutivo de darle órdenes al Judicial provocó la reacción de Arturo Zaldívar quien confirmó la autonomía e independencia del Poder Judicial. Todo un choque de trenes que llevó al Presidente a decir una de sus frases mas devastadoras para su imagen: “si la reforma es inconstitucional, presentaré una iniciativa para modificar la Constitución”. La advertencia encendió los focos de alarma y el miedo entre sus más cercanos por lo que es capaz el actual presidente para hacer prevalecer su voluntad. Hasta Diego García-Sayán relator de la ONU, exigió al gobierno mexicano dejar de intimidar al juez Gómez Fierro. Seguiremos el camino de nuestro Juan sin Miedo.

Corazón que sí siente

Chile es el líder latinoamericano en la aplicación de la vacuna anti-COVID 19, sin embargo, los casos han subido a tal grado que se ha decretado confinamiento total. La vacuna no es la salvación, solo es una ayuda adicional.

Por JESÚS MARTÍN MENDOZA

