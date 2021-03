¡La corrieron de 'Hoy'!

Ayer Andrea Doria, productora de 'Hoy', la corrió. Sí, sin darle vueltas al asunto ni disfrazar con palabras bonitas la noticia, la mandamás de 'Hoy' despidió a Macky González del matutino de Las Estrellas. "Estás despedida", le dijo a la atleta que hasta la semana pasada participaba, los viernes, en 'Hoy' con una sección llamada «Reto Macky». Y es que a Andrea Doria no le pareció que aquella no tuviera la cortesía de avisarle que iría a 'Mimí Contigo' (TV Azteca). Tanta ofuscación le causó ver a esa fulana «sentada» en un programa de la competencia ¡que decidió correrla!

RODARÁN CABEZAS

Continuando con información del matutino de Las Estrellas me entero que ahí se avecinan despidos. Sí, la productora de 'Hoy', Andrea Doria, cumpliendo su «amenaza» de "correr a quienes no den rating" echará a la calle a tres personas. Sé los nombres y apellidos de esa gente, pero no soy tan ruin para quitarles el sueño.

¡CONFIRMADO! ¡SERÁ «SOBREVIVIENTE»!

El que dijo "sí" a participar en 'Survivor México' es el rapero Luis Carlos Sánchez González mayormente conocido como Sargento Rap. El cantante, lo tengo confirmado, va a ser uno de los «sobrevivientes» de la temporada 2021 del citado programa.

TV AZTECA QUIERE A LA 'TÍA LICHA' EN SUS FILAS

Me informan que la estupenda actriz María Fernanda García (popular por su personaje la Tía Licha en la serie 'Una Familia de Diez') ha sido contactada por parte de TV Azteca con la finalidad de que participe en la nueva temporada de 'Survivor México'. ¿Aceptará «mudarse» de televisora?

INICIO DE GRABACIONES

Ayer arrancó grabaciones la serie de comedia 'Tic Tac Toc' (que próximamente se estrenará en la barra cómica de Televisa). La serie tiene como hilo principal a unos chavorrucos que de niños tuvieron un grupo musical (muy famoso en la década de los 80) y que ahora quieren hacer un «reencuentro». El elenco lo forman don Alejandro Suárez, Carlos Espejel, Pierre Angelo, Reynaldo Rossano, Mariana Ochoa, Ximena Córdoba, Mich López y Lisset. 'Tic Tac Toc' es producida por Reynaldo López y contendrá música de Kabah.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

El más reciente episodio de 'Corte y Suena. La Música en el Cine Mexicano', programa de La B Grande de México (1220 AM), estuvo dedicado a las bandas sonoras de las películas protagonizadas por Silvia Derbez.

SERÉ BREVE

Sin rodeos la conductora mandó a sacarla de 'Sin Rodeos'.



Por hoy es todo. Nos leemos el viernes venidero.

Postdata. Hoy y mañana estaré en 'Sale el Sol'. ¡Cuento con tu | su sintonía!

