Mario Bautista ¡incumplido y poco profesional!

Había confirmado y reconfirmado su asistencia, pero a la hora de la hora no llegó al programa. Sí, Mario Bautista aseguró que iría a 'Me Caigo de Risa: Gala Disfuncional' (cuyas grabaciones se realizaron en días pasados), ¡sin embargo no se presentó! Tal vez al leer esta nota Mario Bautista quiera justificarse alegando que tuvo un contratiempo (situación que nos puede ocurrir a todos), pero ni siquiera tener la cortesía de avisar que no llegas a una cita ¡es una gatada!

EL QUE A VARIOS AMOS SIRVE CON ALGUNO QUEDA MAL

Pasada La Pascua inician los llamados de trabajo de Raúl Araiza en la telenovela 'La Desalmada'. Sí, transcurridas Semana Santa y Pascua el conductor de 'Hoy' y 'Miembros al Aire' deberá partirse en tres para cumplir con sus llamados tanto en el matutino de Las Estrellas, el programa de Unicable y el melodrama que produce José Alberto Castro. Él asegura que va a poder cumplir con las grabaciones de 'La Desalmada' sin faltar a 'Hoy' y 'Miembros al Aire'. Ja. No le creo. De lengua me como un taco.

VACUNADA

Doña Queta Lavat, de 92 años, ya recibió la primera dosis de la inyección contra la COVID-19. La actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano, me cuentan, tuvo reacción a la vacuna. Y es que tras inocularse doña Queta presentó dolor de ciática.

¡ES HOY! ¡ES HOY!

Hoy inicia 'Michismecito', el programa que diariamente hará a través de su canal de YouTube (El Mich TV) el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava. ¡Mucho éxito y monetizaciones, colega!

¿ACEPTARÁ?

Me avisan que la actriz Jade Fraser (cuyos trabajos en en televisión han sido en Televisa) ha sido invitada, por TV Azteca, para participar en 'Survivor 2021'. Esta semana debe decidir si será «sobreviviente» o no.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

'El Banquete del doctor Zagal' (MVS Radio) está celebrando 11 años al aire. ¡Felicitaciones al doctor en filosofía Héctor Zagal (titular de la emisión) y a todo su equipo! Sapere aude.

SERÉ BREVE

Si teniendo trabajo se atrasaba en dar la pensión alimenticia ¡ahora que está desempleado más se va a dilatar!

Por hoy es todo. Nos leemos el miércoles venidero.

Postdata. Martes, miércoles y jueves estaré en 'Sale el Sol'. ¡Cuento con tu | su sintonía!

POR ÁLEX KAFFIE

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@KAFFIEVILLANO

jram