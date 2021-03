Sherlyn NO tiene el poder de quitarle el trabajo a Andrea Legarreta

Escuché los audios de WhatsApp de Sherlyn en los que llama a Andrea Legarreta "perra" y "pinche vieja loca". También en esas notas de voz dice "que [ Andrea Legarreta ] no ande de mamona, pues al rato voy a quitarle el trabajo". ¡No seas ilusa, Sherlyn! Tú no tienes el poder para «quitarle el trabajo» a la conductora con más antigüedad del matutino de Las Estrellas. Si no tuviste el poder para que Televisa te refrendara tu contrato de exclusividad ¡mucho menos tienes el poder para quitarle el trabajo a alguien más poderosa que tú dentro de la empresa! La única mujer que tiene el poder para «tumbar» de Grupo Televisa a Andrea Legarreta se llama Galilea Montijo. Sin embargo ella no va quitar de 'Hoy' a su homóloga, pues ambas tienen un «pacto matriarcal» y no van a romperlo. "Yo no te tumbo y tú no me tumbas" acordaron hace mucho. Y es que se dieron cuenta que estando unidas consiguen lo que quieren y son inderrocables.

Por cierto, los audios de WhatsApp de Sherlyn los consiguió en exclusiva para el medio que trabaja mi colega Enrique de la Rosa.

¡CONFIRMADO! SERÁ «SOBREVIVIENTE»

Es un hecho. Sabine Moussier formará parte de 'Survivor México 2021'. Sí, de buena fuente sé que la actriz ha dicho sí a la invitación que le hizo TV Azteca para ser «sobreviviente» de la nueva temporada de dicho programa.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Manuel de la Calva, de 84 años, y Ramón Arcusa, de 84 años, (integrantes del dueto Dúo Dinámico) recibieron el sábado la vacuna contra la COVID-19. Ambos están muy contentos de estar inoculados, pues eso les permitirá realizar sus conciertos de verano.

ESTÁ GUAPÍSIMA

A Linet Puente le sentó muy bien separarse del padre de su hijo. Sí, a raíz de su desunión la integrante de 'Ventaneando' se ha puesto más guapa de lo que ya era.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

La extraordinaria escritora Margo Glantz fue la invitada, yo diría de gala, el pasado domingo en La Hora Nacional.

SERÉ BREVE

El matrimonio «perfecto» que la conductora presume en Instagram ¡es tan falso como el rubio de Yuri!

Por hoy es todo. Nos leemos el viernes venidero.

Postdata. Hoy y mañana estaré en 'Sale el Sol'. ¡Cuento con tu / su sintonía!

