Galilea Montijo no regresa a 'Hoy'

Me informan que Galilea Montijo no se reintegra hoy a 'Hoy'. La conductora seguirá fuera de circulación debido a que aún presenta síntomas leves de COVID-19. Recordemos que hace dos semanas la mujer mejor pagada de Grupo Televisa se recontagió de coronavirus y por consecuencia ha estado ausente en el matutino de Las Estrellas. Así que habrá que esperar la mejoría de Galilea Montijo para tenerla de vuelta en 'Hoy'.

SE ACABÓ EL CASTIGO

El jueves TV Azteca dio por terminado el correctivo que le venía aplicando a Daniel Bisogno desde principios de año. Sí, la televisora del Ajusco había ordenado que no se le permitiera hacer menciones publicitarias dentro de 'Ventaneando' (hecho que le significaba una entrada menos de dinero). Afortunadamente para él la sanción finalizó y el viernes volvió a anunciar sartenes con revestimiento de jade.

YA NO REGRESES A TU PROGRAMA, MIMÍ

Tras haber visto la destreza y soltura con la que Carmen Muñoz condujo el viernes 'Mimí Contigo' le sugiero a la integrante del desaparecido grupo Flans ¡que ya no regrese al programa! Por si no lo sabe le informo que Carmen Muñoz tuvo que entrar al quite y conducir de manera emergente 'Mimí Contigo' debido a que Irma Angélica Hernández Ochoa (nombre real de Mimí) tuvo que ponerse en cuarentena tras haber dado el jueves por la tarde positivo en COVID-19. Conducir 'Mimí Contigo' ¡y sobre todo entrevistar! le ha quedado muy grande a Irma Angélica. Por el bien de su carrera y del rating le sugiero que se baje del barco.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

'Roger en EXA' (EXA FM | 104.9), la emisión cuyo titular es Rogelio González-Garza Gámez está celebrando su 4º Aniversario. ¡Felicitaciones!

VA A VACUNARSE

El sábado don Pedro Sola, de 74 años, recibirá la vacuna contra la COVID-19. Sí, el integrante de 'Ventaneando' vive en la Alcaldía Miguel Hidalgo (territorio que desde hoy y hasta el domingo vacunará a sus adultas y adultos mayores).

SERÉ BREVE

Esta vez el recorte de personal dejó sin trabajo a la tal Angelita (que de angelita no tiene nada).

Por hoy es todo. Nos leemos el miércoles venidero.

Postdata. El martes, miércoles y jueves estaré en 'Sale el Sol'. ¡Cuento con tu / su sintonía!

