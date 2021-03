La hija de Andrea Noli debuta como modelo

Su madre y padre, Andrea Noli, está orgullosa de que ya tenga proposiciones de trabajo en el continente europeo. Y es que no ha transcurrido ni un mes de que Valentina Noli fue firmada por la agencia de modelos Look ¡y ya tiene ofrecimiento laboral en Europa! El debut de Valentina en el mundo del modelaje me hace recordar los días que su mamá se ganaba la vida modelando. Y es que antes de ser cantante (fue integrante de Las Tropicosas) y ser actriz, Andrea Noli fue modelo de comerciales, fotos y pasarela. Gran emoción debe estar sintiendo Andrea Noli al ver que su hija, a la que ha sacado adelante sola, está iniciando su carrera como modelo. Por cierto, la representante de Valentina es la exmodelo Carolina Kropp (directora de la agencia de modelos Look).

SURVIVOR MÉXICO

Me entero que la actriz Luz Ramos y el actor Giuseppe Gamba también recibieron invitación, por parte de TV Azteca, para ser «sobrevivientes» de 'Survivor México'. Desconozco si aceptaron o rechazaron la propuesta.

SE AVECINAN CAMBIOS EN 'SALE EL SOL'

Pronto habrá metamorfosis en el matutino de Imagen Televisión. Uno de los cambios es la llegada de un nuevo conductor. El otro es el arribo de una nueva conductora. Se barajan varios nombres respecto al nuevo anfitrión de 'Sale el Sol', pero el que más suena es el del actor Juan Soler.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Si usted escuchaba en la desaparecida Radio RED, 'Cinema RED' (el programa de cine conducido por José Antonio Valdés) le aviso que ahora se trasmite a través de CECC Radio (emisoras.com.mx/play/cecc/) los viernes a las 4:30 de la tarde.

SERÉ BREVE

¿Qué le habrá dolido más? ¿La arrastrada que le metió la productora o que su jefa se riera mientras lo humillaban públicamente?

SERÉ BREVE BIS

Pedía una fortuna ¡y en euros! por participar en 'Sale el Sol'. ¡Se volvió loca!

Por hoy es todo. Nos leemos el viernes venidero.

Postdata. Dile NO al uso de desechables de plástico y unicel

POR ÁLEX KAFFIE

COLUMNAS.ESCENA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@KAFFIEVILLANO

