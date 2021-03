Daniel Bisogno ¡tiembla de miedo!

Los que viven días de incertidumbre son los cinco empleados que aún gozan de exclusividad (sueldo mensual trabajen o no) en TV Azteca. Sí, tras saber que la televisora del Ajusco le quitó a Anette Michel el «jugoso» contrato de exclusividad que le pagaba, Javier Alatorre, Daniel Bisogno, Luis García, Christian Martinoli y Antonio Rosique ¡tiemblan! Y es que se rumora ¡y fuerte! que el próximo mes TV Azteca le retirará la exclusividad a uno de ellos. El más asustado es Daniel Bisogno, pues sabe que no atraviesa por su mejor momento como empleado de TV Azteca.

¡CONFIRMADO! SERÁ «SOBREVIVIENTE»

Es un hecho. Kristal Silva formará parte de 'Survivor México 2021'. Sí, la integrante de 'Venga la Alegría' dijo "sí" a la invitación que le hizo TV Azteca para ser «sobreviviente» de la nueva temporada de dicho programa.

EXIGIERON GALLETAS

No terminaban de llegar a las instalaciones de Imagen Televisión ¡y ya estaban exigiendo galletas! Sí, los integrantes de Alta Consigna apenas habían puesto una pata dentro del foro donde se realiza 'Sale el Sale' ¡cuando ya reclamaban que en su camerino no había nada de comer!. "¡Tráiganos café y galletas!", exigieron de mal modo. ¡Tipos corrientes! Deberían de llenar el buche antes de llegar a sus llamados, pues los programas no tienen la obligación de alimentarlos ni darles migajón.

FINAL DE TEMPORADA

El miércoles se grabó el final de la primera temporada de 'Me Caigo de Risa: Gala Disfuncional' (que consta de cinco programas). Las invitadas y el invitado del quinto episodio de 'MCDR Gala Disfuncional' son, Erika Zaba, María José, Sandra Echeverría, Edwin Luna y María León. El programa cinco (con el que finaliza la primera temporada de 'Me Caigo de Risa: Gala Disfuncional') se transmitirá por Las Estrellas el domingo 25 de abril.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

UAM Radio (94.1 FM) está celebrando 10 años al aire. La estación radiofónica de la Universidad Autónoma Metropolitana inició transmisiones el 11 de marzo del 2011.

SERÉ BREVE

El programa de espectáculos NO ha informado del robo –de su camioneta– que sufrió uno de sus integrantes por parte del «chacal».

Por hoy es todo. Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Que nunca muera la bonita costumbre de regalar flores.

