La compra de medicamentos, un desastre

El remedio fue peor que la enfermedad cuando hablamos de la compra de medicamentos que se requieren en el sistema de salud público en el país. Ya llevamos dos años con un inocultable desabasto de fármacos que ha derivado en una crisis para los que padecen hipertensión, diabetes, cáncer y padres que buscan hasta debajo de un pajar vacunas para sus hijos.

La crisis de medicamentos va a durar hasta junio-julio, porque las farmacéuticas ganadoras de los contratos públicos se darán a conocer hasta mayo y será entonces cuando comiencen a fabricar los productos, por lo que tardará hasta tres meses después del fallo. ¡Uff!

Médicos del Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y el Instituto Nacional de Cancerología ya se encuentran rebasados, me cuentan que ya no hay medicamentos suficientes para atender a la población, pero no fue a raíz de la Covid-19, sino desde hace un año, ya no tienen insumos suficientes para la atención. Falta morfina, antibióticos, insulinas, fármacos para pacientes con enfermedades mentales e hipertensos.

Ante la desesperación el IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar y Pemex comenzaron a hacer compras de forma individual, lo que se presume es que habrá duplicidad de medicamentos y entonces se habrá pagado más al final del año por estos insumos.

Lo anterior es un desastre, Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), sostiene que la falta de experiencia y pericia de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS), órgano que el gobierno federal instruyó para realizar compras masivas de medicamentos ha derivado en esta crisis, por cambios en las fechas para la presentación de cotizaciones y por lo apretado que está el tiempo para entregar el producto.

Pero la comunidad médica, que vive el día a día afirma que también se debe a que no hay un representante del sector que ponga orden.

Aunque el llamado es para Jorge Alcocer, también en esta lista está el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien les dio permiso a las instituciones de salud para que hagan sus compras anticipadas de medicamentos, de no haber tanto retraso en las licitaciones, se pudo haber evitado el apoyo de la ONU, pero resultó ser la solución más costosa.

EN EL APUNTE… La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Aldimir Torres Arenas, tiene todo listo para entregar este 17 marzo los reconocimientos a 16 empresas por su adhesión al Programa Cero Pérdida de Pellets, en donde también se distinguirá a Braskem Idesa S.A.P.I., que dirige Stefan Lanna Lepecki, por obtener el Distintivo Azul.

El año pasado se entregó el primer Distintivo a PetStar, que dirige Jaime Cámara, cabe resaltar que se otorga a las empresas comprometidas que implementan las herramientas del Programa Cero Pérdida de Pellets, en donde muestran mediante métricas y datos sus avances de la disminución de dichos materiales. En la ceremonia que será virtual también participarán Stewart Harris del American Chemistry Council y Raúl Mendoza Tapia, director general de la ANIPAC.

PLAN DE NEGOCIO

Una salida para romper la cadena de contagios es eliminando la carga viral del ambiente, sobre todo en espacios cerrados y congestionados. El CEO para México y Latam que dirige la firma española Clean Air Spaces, Luis Palacios, explicó que la empresa diseñó la tecnología DuctFit, capaz de eliminar en un 100% el coronavirus, en un 99.75% el Virus H1N1 y en un 99.9% enterovirus, ácaros de polvo y bacterias del ambiente y superficies.

El sistema ha tenido gran éxito en oficinas, hospitales, consultorios médicos, gimnasios, colegios y sistemas de Transporte Colectivo alrededor del mundo y está certificada por diversas instituciones internacionales, entre ellas, el renombrado Instituto Técnico Español de Limpieza (ITEL).

En resumen, DuctFit tiene planes de invertir 100 mdp en los siguientes 3 años y planea abrir una planta de producción en el país con la que generará cerca de 1 mil 800 empleos, entre directos e indirectos.

