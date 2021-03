Marihuana sí, vacunas no

Vaya momento que estamos viviendo en el país. Todo parece indicar que la despenalización del uso lúdico de la cannabis va que vuela, autoridades como Cofepris se encargarán de supervisar el uso de esta planta y sus derivados; mientras que del otro lado de la moneda, en los centros de salud, hospitales y espacios de salud pública no hay vacunas para combatir la tuberculosis, difteria y tétanos.

La semana pasada, en este mismo espacio, le informé que ya cumplimos medio año y hay desabasto de vacunas. No hay dosis en el sector público para combatir la enfermedad infecciosa más mortífera en el mundo y que no es la COVID-19, es la tuberculosis, ni tampoco desde octubre del año pasado hay antígenos contra tétanos y para difteria es como encontrar una aguja en un pajar.

El interés político está en aprobar el negocio de la marihuana en el país para disminuir presuntamente los índices de violencia, en este tema también están ocupadas las máximas autoridades de salud: la Cofepris de Alejandro Svarch Pérez y la Secretaría de Salud a cargo de Jorge Alcocer Varela.

Mientras que las vacunas contra la tuberculosis, mejor conocida como la BCG, todo parece indicar que el retraso en los anaqueles se debe a que en junio del año pasado la Secretaría de la Función Pública de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros inhabilitó por dos años y tres meses a Laboratorios Imperiales Pharma, la única farmacéutica autorizada por Cofepris para fabricar Tuvax.

Cofepris ya no ha abierto las posibilidades a otros laboratorios para traer la vacuna y ese es el caso de tétanos y la difteria; no hay dosis suficientes; pese a que la propia Secretaría de Salud advierte que los recién nacidos, el tétanos se transmite por cortar el cordón umbilical de una forma no higiénica o por el mal cuidado del muñón umbilical después del nacimiento.

El tétanos es prevenible y una vacuna segura es la Pentavalente que se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad; mientras que la vacuna DPT (Difteria, Pertussis y Tétanos) se coloca a los 4 años de edad para garantizar la protección contra estas enfermedades.

Pero aunque la máxima autoridad publica la importancia de prevenir estas enfermedades, en este año no se adquirieron nuevas dosis. En los centros de salud de la alcaldía Coyoacán y Tlalpan la respuesta es “no hay, Birmex nos prometió la entrega, pero no hemos recibido nada”, “aquí no la tenemos”, “no sabemos cuándo nos surtirán”, etc, etc.

Sandra Martínez, paciente del centro de Salud Dra. Margarita Chorné y Salazar, en la alcaldía Coyoacán, desde octubre espera la vacuna de tétanos, como parte de su tratamiento durante el embarazo, nos cuenta que el médico solicitó su aplicación, en febrero pasado nació su hijo y no fue vacunada ni ella ni su pequeño.

El problema es que estamos en medio de un desmesurado repunte de enfermedades que hace 50 años ya habían sido erradicadas, los hospitales están atados a la compra que hace el gobierno y de regularizarse tardaría unos 6 meses para que los laboratorios farmacéuticos puedan entregar. ¡uff!

El mensaje que recibimos de nuestros políticos es “se despenaliza el consumo de la marihuana”, en vez de “ya llegaron las vacunas”. Así las cosas.

LA UIF PONE EN LA MIRA A SINDICATOS

Le cuento, Hugo Bello Valenzo, dirigente del Sindicato Libertad, actualmente preso y bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incursiona en las campañas políticas con el apoyo de al menos cuatro candidaturas en tres entidades.

No obstante de su situación jurídica, el líder se ha aventurado a apadrinar las aspiraciones de candidatos en Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca. Entre ellas las de Roberto Candia, quien busca la alcaldía de Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

Evaristo Roberto Candia Ortega, pasante de periodismo, fue diputado suplente de Fernando Aboitiz en el Congreso de la Ciudad de México y lleva varios meses en campaña.

Una de sus jugadas fue instalar una clínica en la colonia Contadero. El diputado y su equipo anunciaron con bombo y platillo, en conferencia de prensa, que a través de su organización ofrecerían servicios de salud primero sin costo y ya una vez que llevaran sus documentos, las consultas costarán 20 pesos.

Pero los vecinos de Cuajimalpa no tardaron en denunciaron que el político desarrollaba actos de campaña disfrazados de apoyo social y que daba mal uso a los datos personales para sacarle provecho electoral.

La candidatura de Candia no es la única que apadrina el Sindicato vinculado con extorsiones a transportistas y obras en construcción, también está detrás de Fernando Vilchis Contreras, quien pese a los malos resultados de su gestión, pretende reelegirse en Ecatepec, Estado de México.

La agrupación apuntala en Oaxaca a Claudia Álvarez para alcaldesa de Morena en Putla y a Verónica Hernández, aspirante a diputada federal por el Distrito VI en Tlaxiaco.

En agosto de 2020, la UIF dio a conocer que el Sindicato de Bello Valenzo usaba el sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía de presuntos delitos, tales como homicidio, extorsiones y despojos, por lo que procedió a congelar las cuentas de su dirigente y las de otras seis personas más.

CONSTRUCCIÓN EXPRÉS EN AICM

Diversas quejas en redes sociales han llegado a esta columna para denunciar la construcción exprés de un módulo para hacer pruebas COVID sobre la banqueta de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de Jesús Rosano García. Sin embargo, ¿la duda es si se concesionó dicho espacio público en vía federal y por el que transitan diariamente millones de viajeros a un particular, y si será para uso privado o para la ciudadanía en general? Asimismo, a primera vista este no cuenta con las medidas sanitarias pertinentes como la sana distancia, rutas de evacuación ni un acondicionamiento para realizar dicha tarea, por lo que urge la revisión de autoridades como la SCT, de Jorge Arganis Díaz; o de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital.

Por Engge Chavarría

