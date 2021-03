El Estado, cómplice en la candidatura de Félix Salgado

Al permitir el registro de Félix Salgado Macedonio, como candidato a gobernador, el Estado mexicano se hace cómplice de la violencia hacia las mujeres, pero no sólo de aquellas violadas y acosadas por el guerrerense, sino de todas las mexicanas.

El hecho de guardar silencio y no hacer nada, justo a unas horas del Día Internacional de la Mujer, y que se diga que se aplicaría una nueva encuesta es una burla a la lucha de las mujeres y a su demanda de romper el pacto patriarcal.

El Estado, dominado por hombres, no podía responder de peor manera y actuar como si no pasara nada, como si las denuncias de más de 20 víctimas no existieran, ni el reclamo de justicia que por años se ha hecho en favor de las víctimas indirectas y de las propias mujeres.

Lo ocurrido en el caso de Salgado Macedonio es, en términos coloquiales, similar a cuando una mujer es abusada con tocamientos o frases ofensivas, y al exigir respeto a su cuerpo obtiene burla, sarcasmo e ironía del agresor. Sólo que esto es a grandes dimensiones.

Si a ello sumamos la decisión de cercar con vallas metálicas el Palacio Nacional, es muy fácil entender por qué por segundo año, las mujeres llegan al 8M, enojadas, ofendidas y hartas de que la violencia no pare. Las mujeres en colectivo han sido violentadas y el Estado se bula de ellas. En el colmo del autoritarismo, el gobierno tomó la decisión de resguardar al misógino y patriarcal mayor de la 4T, al Presidente de la República, quien ignora a las mujeres, las acusa de violentas, de conservadoras y pide protección como en los peores años del autoritarismo que vivió México.

A 24 meses de la llegada de la 4T, las mujeres están peor que nunca, víctimas de un sistema patriarcal que hoy sigue vigente y que estamos obligadas a transformar si queremos que en los próximos años se tenga un auténtico cambio en el cuidado, respeto y atención de las demandas de la agenda femenina.

Las mujeres tienen un camino largo de lucha, es necesario implementar la perspectiva de género en los planes de estudio para que desde los primeros años de escuela exista igualdad en los espacios educativos.

Y sin duda deberemos trabajar para elevar a rango constitucional el lineamiento 3de3 contra la violencia y que en la elección de 2024 ningún violador y ningún acosador acceda al poder, para que nadie acusado de violencia contra una mujer sea gobernador ni legislador.

Exigiremos también paridad en todos los espacios del gobierno, y en el Poder Judicial, para tener juezas y magistradas y para que en toda estructura de gobierno se logre la paridad total, lo mismo que en la presidencia de los partidos políticos nacionales y estatales.

El trabajo debe ser diario y con convicción, unidas y convencidas de que sólo de esa manera lograremos romper el pacto patriarcal.

POR KAREN QUIROGA ANGUIANO

​​​​​​SECRETARIA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNEROS DEL PRD

@KARENQUIROGAA

avh