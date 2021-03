Elecciones, realidades y cambio

"De frente al proceso electoral de mayor magnitud en nuestro país, de frente también a una crisis económica y de confianza, de frente a un daño social por división y a la realidad de los partidos, la oposición también dividida. Qué importante es que los ciudadanos nos manifestemos y hagamos de las urnas nuestro foro y expresemos con claridad lo que sí queremos. Qué importante que identifiquemos las propuestas que con verdad y eficacia pueden hacer un cambio real en el país e impactar real y de manera sostenible a toda nuestra población. Trabajo y no regalos; respeto y no discursos; seguridad y no ficciones; estado de derecho y no privilegios; determinación y no promesas; rendición de cuentas y no “mis datos”. Ciudadanos, pidamos candidatos de preparados, éticos y con compromiso. Ojalá los partidos y los apolíticos lo entiendan y así preparemos el verdadero cambio de México desde julio, el próximo año y al 2024".

Por SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

rcb