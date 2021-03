Divisiones en palacio

"No son sólo los muros físicos que hoy se han levantado fuera de palacio, es lo que hay atrás que nos sigue dividiendo. A nuestra población, pero hoy a las mujeres, se les señala por no coincidir, por pedir lo que es de justicia exigir y que ni siquiera debería estar en duda. Pero también hay división al interior del propio gobierno, pues no todos piensan igual y la visión única no alcanza para cubrir la inoperancia y el verdadero objetivo de la llamada transformación y la búsqueda de poder a costa del futuro del país. Sin que nos confundamos, existen muchas áreas de oportunidad y más vicios que debían y aún deben ser corregidos y no profundizados con el sólo cambio de caras y la modificación de rumbo, estructuras, ideas e instituciones que claramente son cimiento para el verdadero desarrollo."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE