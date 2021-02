Que Félix rompa el ‘TACTO’

Soy chaira pero también soy feminista y no crean que no me he roto el coco pensando: ¿...por qué tanto cariño de mi Profeta de Macuspana hacia el político y exactor de película Félix Salgado Macedonio? Apoco se perdieron esa joya del cine nacional llamada Guerrero la cual estelarizaba el ahora candidato a Góber de Guerrero junto a la escultural tumba-hombres, actriz y cantante de cumbia, Lina Santos!?

Según la convención de derechos humanos internacional, a quien hay que creerle es a las víctimas.

Asegurar que están siendo pagadas o manipuladas por grupos opositores, estaría en contra de todo lo que creo y apoyo.

Ya ni se diga criminalizarlas, incluso han publicado fotos de la víctima de hace 22 años, promoviendo a Félix ¡¡¡hace dos!!!

Eso de criminalizar a la propia víctima es de las prácticas más gachitas. Una de las muy utilizadas por el propio Javidú allá en Veracruz en sus épocas, sobre todo, cuando le reclamaban por la desaparición de algún activista o periodista.

Por ahí soltaron el borrego de que Félix era compadre de AMLO, porque le había bautizado el chiquito (sin albur), es decir a su hijo menor... pero, pues no.

Unos menos arriesgados aseguran que seguro “le debe algo”. Pero lo curioso es que tampoco ha tenido grandes tratos ni desencuentros con el biker de los machetes y la calaca.

Tal vez la teoría más profunda y acertada sea la del maestro Jorge Zepeda Patterson, a quien admiro y tengo en alta estima porque, aún apoyando la 4T, sabe señalar con claridad y sin ganas de jorobar, los traspiés y pifias que en esta transformación se han cometido.

Con esto que les voy a compartir deveras que me siento como escribiendo una columna para el TV Notas, pero según dicen las malas lenguas… AMLO no le está “regalando parque a los derechairos”, como asegura mi muy querida y admirada Sabina Berman, sino que está evitando el “fuego amigo”.

Pensemos, ¿quién era el principal contrincante de Felix Salgado Macedonio para esa candidatura? Pues ni más ni menos que el exsuperdelegado en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval. Tarde se le hizo para renunciar a su cargo y comprar un montón de espectaculares ¡¡¡pa’ promoverse y tapizar su estado!!! Y si a eso le agregamos que es hermano de Irma Sandoval, la secretaria de la Función Pública, todo mundo pensó: “este ya mató víbora en viernes”. Este derroche, más la auto promoción de la secretaria, las bronquillas en las que estaba metido Ackerman (su marido) y además todos juntos tratando de colocar a sus conocidos… probablemente inquietaron a mi Cabecita de Algodón. Recuerden que también la Secretaría de la Función Pública se metió en camisa de once varas al tratar de cobrar la cabeza de Bartlett (quien como sabemos en este sexenio es indispensable e intocable). Para mí que este grupo fue directamente a rascarle las “balls al Tiger”. Por estas y muchas cosas más seguramente Andrés Manuel prefiere apoyar a Félix Salgado Macedonio como “guerrero” pa’ Guerrero.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

avh