Émulos del “Piojo”

En su versión femenina del “Piojo Herrera”, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier quiere convertir los fracasos en éxitos.

En materia de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2020, la dependencia informó que fue inferior en 11.7% a la registrada en 2019, debido principalmente a los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en los flujos globales de inversión. Pero si comparamos la baja con los negros pronósticos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que estimó en 2020 que los flujos globales de IED disminuyeron 42% con respecto a 2019, según el World Investment Report publicado en enero de 2021, pues “estamos de pelos”, quiso decir Economía.

En cuanto a los 212 proyectos de inversión extranjera que se anunciaron en 2020 por un monto de 16 mil 253 millones de dólares, ya se han reportado 5,838 al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. ¡Ni siquiera la mitad, pues! Otro detallito: La IED en enero-diciembre de 2020 se financió principalmente a través de reinversión de utilidades, en un 55.4%; seguida de cuentas entre compañías, en 22.6% y por nuevas inversiones, en 22.0%. ¡No se les hace que es muy poquito en este último renglón! Exclaman los analistas.

Retomando la misma “filosofía” del “Piojo”, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, declaró que el apagón del lunes pudo ser un “desastre total”; nos pudimos haber quedado en penumbras varios días; se pudieron haber muerto de frío y hambre muchas personas, quiso decir, pero el posible desastre se convirtió “en una hazaña”. Menos mal que no se colgó la medalla, y reconoció a los trabajadores por restablecer en tiempo récord el suministro de energía eléctrica.

Ante las críticas por su ignorancia, ineptitud, inexperiencia, improvisación y su desconocimiento del mercado eléctrico que le han asestado los expertos, Bartlett evadió su responsabilidad y prácticamente les respondió: Todo fue culpa del clima y de la herencia maldita que la administración de Peña Nieto le dejó al gobierno de la 4T de recibir gas de Estados Unidos. Tan felices que éramos utilizando carbón para producir energía, le faltó decir.

AGENDA PREVIA

Qué bueno que el presidente de la República aclaró que no tiene injerencia en el caso de Rosario Robles; ya no es como antes, cuando se pensaba que todo salía por el presidente; que la Procuraduría actuaba por consigna, afirmó. Aclaró que el caso Robles lo lleva la Fiscalía General de la República. Ya entrado en los temas de corrupción, señaló que tampoco tiene que ver en el caso del abogado Juan Collado. Según López Obrador le han llegado a decir que Collado está dispuesto a “soltar la sopa” pero que necesita que el Presidente respete el acuerdo y que le digan hasta dónde va a llegar y a quien va a denunciar. A lo que el presidente respondió: "No es decirle a Juan Collado: a ver, tu relación con Salinas; habla y así intervenimos. No, eso es inmoral y no corresponde al Presidente, eso corresponde a la Procuraduría y tiene que ser legal, nada de en lo oscurito, nada de concertacesiones", agregó.

¡Que bueno que ya no es como antes, verdad!

POR LUIS SOTO

LUISAGENDA@HOTMAIL.COM

@LUISSOTOAGENDA

avh