La ineptitud y la ideología

Han pasado más de dos años del gobierno de la 4T y no se puede seguir culpando a las administraciones anteriores de todos los males que afectan al país, incluyendo por supuesto el apagón en diversos estados del país.

Las fallas en el servicio son por la inexperiencia, la ineptitud, la improvisación, el desconocimiento del mercado eléctrico.

Obviamente, ningún funcionario de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empezando por su director general, Manuel Bartlett, va a reconocerlo, y mucho menos van a aceptar su responsabilidad en éste y otros delicados asuntos.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, criticó, one more time, a los gobiernos neoliberales por no impulsar un plan para la extracción de gas en México; afirmó que la falla eléctrica que se originó en diversos estados del país deja como lección que México debe ser autosuficiente en gas, por lo que justificó la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Pero los especialistas en petroquímica le responden: Dentro de la producción de cualquier refinería se producen productos ligeros como el butano y el propano, entre otros.

Estos gases son lo que componen el gas LP, que es el que se utiliza en buena parte de los hogares del centro del país. Pero no en la industria, ni para la generación de electricidad.

Por lo tanto, Dos Bocas producirá gas LP para los hogares, no para las plantas eléctricas.

Y en cuanto al fracking, documentan: sí puede producirse algo de gas natural, pero básicamente es liberar el petróleo que está atrapado en el subsuelo. Así las cosas, ¿a qué se refieren los de la 4T?

Y mientras el apagón sigue siendo el tema de actualidad, todo parece indicar que la iniciativa preferente del jefe del Ejecutivo para reformar la Ley de Energía Eléctrica será aprobada por los diputados de Morena.

Hagan lo que hagan, digan lo que digan los partidos de oposición, los representantes de las empresas, especialistas y pseudo especialistas que participan en el parlamento abierto organizado en la Cámara de Diputados, y cueste lo que cueste, política y económicamente hablando, la susodicha iniciativa tendrá luz verde.

El Coordinador de los Diputados del PRI, René Juárez Cisneros, fue claro y contundente al señalar que hay dos visiones absolutamente distintas:

“Desde el punto de vista económico, es inviable la iniciativa. Desde el punto de vista ecológico, es absurda, porque afecta el medio ambiente, ya que privilegia el uso de combustibles fósiles para dejar de lado la generación más barata, limpia que se requiere.

Desde el punto de vista financiero también tiene deficiencias, porque la idea y la intención es que no se modifiquen las tarifas”.

Por otro lado está la ideología; “mientras esta iniciativa tenga un alto contenido ideológico, va a ser difícil llegar a un acuerdo y a un consenso, ese es el problema de fondo”, subrayó.

¡Hay que fregarse, pues!

POR LUIS SOTO

