El boicot…

¡Manos a la obra! La FIFA sigue empecinada en gestionar un Mundial cada dos años y la oposición de las dos asociaciones más importantes del balompié es una realidad. Para 2024, comenzaremos la edición de un mini Mundial, por llamar de alguna manera, a la recién creada UEFA Nations League, torneo que agrupa toda Europa dividida en ligas, para que las fechas FIFA dejen de ser abominables partidos y pasen a convertirse en un torneo oficial, que otorgue nivel.

Mientras en CONCACAF nos tendremos que seguir conformando con la molera Copa Oro avalada por nuestros federativos; la CONMEBOL, es decir, la confederación que reúne a los 10 equipos de Sudamérica, ya gestionó hacer una sinergia con Europa y a falta sólo de que se haga oficial el sistema de juego, podremos tener partidos de altísimo calibre.

Continuamente veremos un España vs. Brasil, Argentina vs. Alemania, o Inglaterra viéndose la cara con Colombia, entre otros. Por su parte, a México no le quedará por la disponibilidad del calendario de vez en cuándo más que vernos las caras con Guatemala, Guadalupe o algún escuadrón asiático o africano.

Como siempre, sólo hay argumentos económicos de la FIFA para tratar de convencer a todos de que su revolucionaria propuesta es interesante, porque el nivel, ya de por sí con 48 selecciones, a partir de 2026, promete ser deleznable.

Un Mundial cada dos temporadas supondría, según un estudio de Nielsen, una derrama de 4.4 billones de euros divididos entre todas las asociaciones. Además, habló que de aprobarse esta medida, generaría una ganancia en el país anfitrión de 180 billones de billetes verdes en el PIB, y estaría derivando en dos millones de empleos de tiempo completo.

Por otro lado, analicemos las consecuencias deportivas. Al ya de por sí saturado calendario de los jugadores, sumemos otra competencia más, pero quitemos Copa América o Eurocopa, en detrimento del nivel que ello supone. De ser sincero, mil veces deleitarme con el espectáculo europeo que presenciar un Bulgaria enfrentando a Irán en el Mundial. El futbol no es beneficencia, señores. Para ello existen las eliminatorias previas, para no quitar el derecho de competir.

Además, insisto. Si bien en cierta parte tenía razón, Gianni Infantino, de que en la fase final de la copa global debían entrar más equipos de confederaciones que no tienen tanta presencia, sobre todo, Oceanía o África, mucho tenemos con chutarnos un evento de poco nivel en primeras fases cada cuatro años. Con 48 selecciones no hay manera de que no sea así. Imagínese esto, pero cada dos.

Otro punto en contra es cómo será el proceso de eliminatorias. Por calendario es inviable. Ojo, no estoy poniendo aquí ningún argumento romántico, para el que dice que quienes nos oponemos es solo por eso. Si pretendemos tener buenos espectáculos, esta propuesta, definitivamente, no es la adecuada. Espero que no se realice.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA