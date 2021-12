Alerta sobre retiros por desempleo

A 10 días de que finalice el año, hay familias enteras en el país que no saben cómo salir de esta crisis económica provocada por la pandemia por COVID-19. El presente es bastante agobiante, pero su futuro lo será más, porque carecerán de una jubilación digna, el 90% de las personas que han hecho retiros a su afore ante la falta de un empleo, no repondrán esos recursos y no tendrán ahorros suficientes para su retiro.

Ese es uno de los retos a los que se enfrenta la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), de Iván Pliego Moreno, en donde hay que generar mejores condiciones de jubilación.

Pero sin duda no es una tarea fácil, el presidente de la Consar reconoce que estos retiros no son lo más saludables, porque ni siquiera están intentando recuperar a la brevedad esos recursos.

Pero, pese a que el presidente de la Consar es bastante optimista, para 2022 el panorama no es muy distinto, que no se nos olvide que en este año aumentó el número de pobres en el país y la precariedad laboral está atentando contra el desarrollo social; así que cuando se menciona cómo será nuestra jubilación, necesitamos primero resolver el presente porque se no ha venido encima.

Si bien estos retiros parciales por desempleo en 2020 fueron en promedio de 10 mil 300 pesos, que para muchos mexicanos apenas les resolvió un mes. La situación no está nada fácil, de enero a noviembre, los mexicanos que se vieron obligados a sacrificar su ahorro para el retiro retiraron en total 20,057 millones de pesos de su Afore.

El presidente de la Consar reconoció que quienes están haciendo esos movimientos son adultos cercanos a su jubilación, el tan sólo retirar les ocasiona una pérdida de hasta 10 veces más del monto retirado, por lo que es un perjuicio de su pensión.

Pliego Moreno apuesta por el ahorro voluntario, pero también nos va a faltar una mayor generación de empleos, con prestaciones laborales, en donde haya los suficientes recursos para que las familias puedan solventar sus gastos de comida, transporte, vivienda, vestido y también con ese ingreso pueda aportar un ahorrar para una jubilación digna.

¿NUEVA CONSENTIDA?

Todo indica que al interior de la 4T ha surgido una nueva empresa consentida en proveeduría de servicios informáticos, le hablo de la compañía de Ronaldo Frías, Héctor López Pineda, Eduardo González Leyva y Héctor Serrano Plascencia, Expertos en Cómputo y Comunicaciones.

Entre 2019 y 2020 registró seis adjudicaciones directas con la administración de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, todas ellas con la Secretaría de Salud, que lleva Olivia López Arellano, por 35 millones de pesos; mientras que con la Alcaldía Miguel Hidalgo obtuvo otro convenio en 2018, sin concurso, por 3.9 millones de pesos. Pero del panorama no escapa que con recursos federales se le han pagado 569 millones de pesos, mediante 18 convenios signados con la gestión de Andrés Manuel López Obrador hasta el momento.

MORENISTA A LA CABEZA

El que se ha hecho notar rumbo a las elecciones para gobernador de Hidalgo en 2022, es el diputado federal, Cuauhtémoc Ochoa, y es que, distintos sondeos de Morena en esa entidad donde por cierto es la fuerza política que encabeza las preferencias electorales lo posicionan entre los candidatos favoritos para la sucesión, hecho que podría ser histórico luego de años de gobierno al frente del PRI.

El notable crecimiento de popularidad del también secretario de Energía en la Cámara de Diputados se debe entre otros a su labor como defensor de la Reforma Eléctrica. Cabe resaltar que en los próximos días Morena y su dirigente nacional Mario Delgado dará a conocer a su candidato, que peleará en las elecciones donde seguramente Ochoa saldrá victorioso pues fue el más votado en Hidalgo en la pasada elección del 6 de junio.

