INE vs. Revocación de mandato

Si alguna duda quedaba sobre la actuación facciosa del INE, la decisión de su Consejo General de aplazar la revocación de mandato se encargó de despejarla.

No conformes con la manera en que boicotearon la pasada consulta popular con trampas como la ubicación de casillas en puntos recónditos, ahora las y los consejeros nos salen con esta joya que exhibe una vez más su actuación por consigna en contra de la Cuarta Transformación.

Esto es un acto antidemocrático que viola la Constitución y viola el derecho de las y los ciudadanos a participar en ella, porque participar en los procesos de revocación de mandato es, ni más ni menos, un derecho de las y los ciudadanos, consagrado en el artículo 35 de la Constitución. No es una graciosa concesión del INE ni tampoco un capricho del Presidente López Obrador, es un derecho ciudadano plasmado en la Constitución.

Lo que el INE está haciendo es inaudito; el árbitro electoral buscando la manera de evitar que se realice un ejercicio democrático de participación ciudadana. El árbitro electoral buscando impedir que la gente acuda a las urnas para expresar su voluntad. De escándalo.

Así de grave es que el INE pretenda aplazar la revocación de mandato. Y todo por la ambición desmedida y la voracidad de sus consejeros que, una vez más, demuestran que no están dispuestos a renunciar a sus dispendios, a sus excesos, a sus sueldos estratosféricos y ahora se tiran al suelo y hacen berrinche porque los recursos presupuestales no les alcanzan para sus lujos; no están dispuestos a reducir sus sueldos descomunales y ganar menos que el Presidente de la República; seguramente creen que su responsabilidad es mayor que la del Jefe del Ejecutivo.

Ahora alegan que no tienen recursos para organizar la revocación de mandato, pero gastaron casi dos millones de pesos en un pararrayos y cuentan con un fideicomiso para infraestructura inmobiliaria de más de 600 millones de pesos que utilizan para remodelar oficinas y de los cuales aseguran que más de 380 millones están comprometidos, pero no dicen en qué.

Las y los ciudadanos no deben permitir que el INE boicotee la revocación de mandato. Su realización no está sujeta a la voluntad de las y los consejeros, si no a la voluntad de las y los ciudadanos; es un derecho que los malos gobiernos del pasado le negaron a la gente, pero que la 4T hizo realidad. Las herramientas de participación ciudadana son uno de los más importantes legados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Presidente que le devolvió el poder al pueblo.

Urge una reforma político-electoral para contar con un árbitro electoral verdaderamente neutral y democrático al servicio del pueblo, no como este INE que abiertamente está al servicio de oscuros intereses y cuyos consejeros sólo se han dedicado a obstaculizar los avances democráticos de la Cuarta Transformación.

Ni un paso atrás con la revocación de mandato.

Benjamín Robles Montoya

Diputado Federal PT

@BenjaminRoblesM

MAAZ