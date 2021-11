Thanksgiving con Encanto y Gucci

Fin de semana de festividad en muchas partes del mundo y para agradecer como se debe, estrenan dos proyectos cinematográficos muy esperados por todos: Encanto, la nueva cinta animada de Disney y La Casa Gucci que lleva a Lady Gaga como protagonista.

El Encanto de Colombia

Desde que se dio a conocer el estreno de una película animada de Disney que prometía ser “la nueva Coco” pero colombiana, me dio mucha curiosidad conocer sobre el proyecto. Realmente me tenía muy ilusionada ver la nueva cinta y más aún cuando me enteré que la música e historia eran de Lin-Manuel Miranda. ¿Qué podía salir mal? Las expectativas y tener como referente algo tan grande como la maravillosa Coco. Si bien la historia que nos lleva de la mano a través de la vida de la familia Madrigal y el realismo mágico tiene todo para ser una gran película con un gran mensaje, la realidad es que se queda corta. Creo que el problema principal de Encanto es que la historia no está justificada y se siente un tanto forzada. Muchos o todos los planteamientos se sienten que ocurren casi por arte de magia. No sé si a lo mejor pensaron que al ser una película familiar podían obviar muchas cosas y justificarse en el realismo mágico. Pero vaya error porque al filme le falta conectar con los espectadores, y eso que lo dice una mexicana que ama por sobre todas las cosas a su familia. Tiene cosas positivas, sí las tiene. Por ejemplo los distintos mensajes que envía el filme través de cada uno de los personajes. Eso me encantó, no así el resultado final.

Pero sin duda alguna, la música de Encanto, que cayó en manos del grandioso Lin-Manuel, es uno de los aspectos positivos del filme. En entrevista, el actor/director/compositor/escritor y productor, explicó que el viaje que hizo a Colombia para conocer más de cerca sobre la cultura colombiana, lo cambió: “Yo siempre trato de llegar a cada proyecto con espíritu de estudiante. Yo

no sabía mucho de la música colombiana cuando empecé esta película. Yo sabía que era muy diverso, yo sabía la salsa de Joe Arroyo, el vallenato de Carlos Vives, y el rock de Shakira y esos son géneros completamente diferentes y cuando llegamos a Colombia en 2018 para enterarme dela música urbana, pero también a la música folklórica, a los bambucos, pero también al vallenato, habían tantas oportunidades de escribir música de estilos diferentes en este mundo y ponerlos en la gran pantalla”

A pesar de que para mi la cinta no cumple con su objetivo principal, me parece que es un proyecto apto para toda la familia y una opción para los pequeños del hogar.

La Casa Gucci de Lady Gaga

Una de las historias más suculentas que envuelve al mundo de la moda, se estrena por fin este fin de semana. Se trata de La Casa Gucci, que como su nombre lo dice, nos lleva a conocer lo más íntimo de una de las firmas más poderosas que hoy casualmente ya no es manejada por ningún miembro de la familia.

Es muy probable que Ridley Scott haya dirigido el proyecto más polémico de su vida. Creo que hace mucho tiempo no leía críticas tan polarizadas para una película y yo particularmente me debato entre las positivas y las negativas. ¿Me gustó? Sí. ¿Es buena? No lo sé. Por ejemplo la actuación de Lady Gaga como Patricia Reggiani, mujer del heredero de la firma Gucci y acusada

de haber orquestado el asesinato de su propio esposo, para mi es exquisita. Otros podrán pensar que es exagerada, en momentos bufónica. A mi me parece extraordinaria y digna de otra nominación al Oscar. En cambio lo que hace Jared Leto con el personaje de Paolo Gucci, primo del heredero al trono Gucci, me parece por demás sobrado y exagerado, pero sobre todo innecesario. Esto de transformar completamente a un actor para que ni siquiera se parezca a él, para mi gusto es más una estrategia de marketing para atraer a cierto público con el nombre del actor. Y ojo, no es culpa de Jared, sino de quien decidió que no existía un mejor actor que le llegara físicamente al personaje. El tono de la película es un tanto extraño pues no termina de definirse entre el drama y la comedia, además de que el hecho de que dure más de dos horas y media no le ayuda mucho. Las actuaciones de Adam Driver, Al Pacino y Jeremy Irons no tienen queja alguna, mientras que la de Salma Hayek, digamos que es Salma siendo Salma, dándole más polémica y ruido a esta cinta que relata lo que hay detrás de la firma que hoy, dicho sea de paso, preside el esposo de la mexicana.

En resumen, es una película que por el simple morbo de la historia y el elenco que fue contratado para contarla, se tiene que ver. Ojo, vayan con la idea de que verán un culebrón al más puro estilo de María la del Barrio. Si llegan con las expectativas en ese nivel, entonces todo saldrá muy bien.

